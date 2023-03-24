誰是下一任大法官？最高法院林恆吉獲雙重推薦

總統府成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，發函請求各界推薦合適接任人選。最高法院書記官長林恆吉繼日前獲得最高法院舉薦後，24日再獲得法官協會推薦，勇奪法官界的雙重肯定。（資料照）

2023/03/24 16:19

〔記者吳政峰／台北報導〕林俊益、吳陳鐶、黃虹霞、蔡明成等四名大法官將於9月30日任滿8年，依法退職，總統府已成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，發函請求各界推薦合適接任人選。最高法院書記官長林恆吉繼日前獲得最高法院舉薦後，24日再獲得法官協會推薦，勇奪法官界的雙重肯定。

法官協會24日開會討論司法院大法官候選人的適格名單，理監事考量學識、品操、審判品質、人格特質、經歷等多重因素後，認為林恆吉具備擔任大法官的充要條件，為不二人選，拍板「唯一推薦」，推薦函將於29日以前送交總統府審薦小組參考。

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林恆吉日前與最高法院審判長蔡彩貞一同獲得最高法院推薦出任大法官，24日再獲由法官組成的法官協會唯一推薦，形同雙重認證，對其為莫大肯定。

林恆吉現年53歲，台大法律系畢業，東吳大學科技法律碩士，司法官學院31期結業。林曾在台北地院、高等法院服務，在最高法院擔任發言人時，態度誠懇、願意溝通，讓最高法院的判決能清楚明瞭地讓社會理解，減少誤解，此次獲得雙重推薦，法界認為厚德載物。

法官協會表示，經開會審慎討論後，以審判（尤其法律審實務經驗）、熟悉憲法與法律分際、對法官協會運作及發展等為指標，決定向審薦小組推薦最高法院法官林恆吉擔任司法院大法官候選人。林恆吉法官曾任一審法官、審判長，二審法官、庭長，目前為最高法院法官兼書記官長，審判與行政經驗俱豐，專業能力、法律素養夙獲好評，在最高法院曾制作多篇具有影響力的判決，例如：釐清「過去已結束」之通訊內容取得之偵查程序、方式，以使人民秘密通訊自由及隱私權能獲得適切的保障，實現公平法院之憲法精神等。

法官協會指出，林恆吉屢獲各界邀請擔任課程講座及研討會與談人，及擔任法務部刑事問題審查小組委員、檢察官評鑑委員會委員外，且長期致力於司法官就性侵害案件的證據取捨及訊問技巧的提升，為避免司法過程對被害人造成二次傷害，而不遺餘力至法院、檢察署宣講，並協助性侵害防治中心就確定的性侵害案件為個案分析研究、與司法詢問員回流座談，期使被害人的程序基本權能於個案中受到更加完足的保障。並為因應裁判憲法審查新制，積極至法院講授，提醒法官在個案上如何維護憲法基本權，俾使裁判能符合憲法整體意旨。

法官協會強調，林恆吉前任法官協會理事長期間，除爭取法官同仁權益，為了促進國際司法交流，提昇我國國際地位，增加台灣能見度，爭取到由台灣主辦2023年第65屆國際法官年會暨國際法官協會成立70週年慶祝活動，並竭力參與國際法官年會事務的謀畫及籌辦。

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