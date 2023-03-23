情侶下藥性侵女同學 女嫌為脫罪竟裝笨取得身心障礙證明

情侶檔謝女和林男涉對女同學下藥，讓林男指侵她，謝女為偽裝成精神障礙，竟裝笨取得身心障礙證明，高院今依以藥劑強制性交罪各判兩人7年徒刑。（記者楊國文攝）

2023/03/23 13:22

〔記者楊國文／台北報導〕謝姓女子夥同林姓男友，騙昔日高職女同學吞下安眠藥，林男趁被害女同學昏睡時，在她褲子弄破一個洞，以手指性侵得逞，謝女應訊竟辯稱「好玩」，且為脫罪，事後在鑑定時還裝笨，胡亂答題，以不實結果取得身心障礙證明，欲藉此獲得減刑，高等法院認定這對情侶共同設局性侵，今依以藥劑強制性交罪各判兩人7年徒刑。

謝女和被害人曾是同高職的同班同學，林男和被害人是同校同學，謝女和林男交往成為男女朋友。

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2020年7月24日，謝女約被害人在超商見面，林不久也到場。謝女心懷不軌，將她因睡眠障礙，在身心精神科診所取得安眠藥放進維他命C口含錠包裝盒內，取出騙被害人服用，被害人不疑有他吞下，但口味不好，偷偷吐掉。

謝女3人改往林男的住處後，謝女提議到房間雙人床上玩牌，見被害人未因安眠藥效發作而昏睡，又將維他命包裝盒內的另1顆安眠藥交給被害人，哄騙她喝水吞服。

不久，被害人因藥效發作昏睡，林男竟趁機將她的胯下褲子弄破一個洞，以手指性侵，並伸入她的內衣內亂摸、抓捏胸部。被害人因安睡眠藥效作用，雖有一點知覺，但身體仍無法動彈，仍聽到謝女告訴林男：「你不要太過分了」。事後，被害人醒來先隱忍，聯繫女友人前來找她，立即前往驗傷、報警。

檢方依被害人指述證詞、其外陰部、陰道深處驗出男性Y染色體型別與林男型別相符，認定謝女和林男合謀性侵被害人，依共同以藥劑強制性交罪起訴謝女、林男。

基隆地院審理時，謝女、林男均否認涉加重強制性交罪，謝女辯稱是基於「好玩」心態對被害人下藥，沒想到林男會做不雅動作，過程中也有喝止林男，還指稱經鑑定她的智能水準在邊緣程度，並領有身心障礙證明，不可能精心佈局此案；林男和辯護律師指稱，不知道被害人有被下藥，因看到她在睡覺，出於作弄、好玩，才觸摸其私處，頂多是觸犯乘機猥褻罪。但合議庭不採信，認定兩人合謀性侵，依以藥劑強制性交罪各判兩人7年徒刑。全案上訴高等法院。

高等法院審理認為，依被害人證詞、驗傷及鑑定結果等事證，謝女和林男均觸犯「共同以藥劑強制性侵罪」的犯行明確，2人仍否認犯罪，均無理由。

高院指出，謝女雖領有身心障礙證明，但在本案中，尚能將安眠藥佯裝為維他命C錠哄騙被害人服用，且先前未曾受過任何智能相關鑑定，直到本案發生後1年多，才密集前往精神科就診，等到獲得身心障礙證明文件後即未再回診，更於心理衡鑑及智力測驗時，有言行矛盾、閃避問題、胡亂作答或故意錯漏等異常舉止，刻意使施測結果低估其智力程度，進而以不實測驗結果取得身心障礙證明，因此她犯案時並無精神障礙，不應減刑，駁回上訴，今仍判2人各7年徒刑，還可上訴。

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