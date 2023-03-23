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    1把火燒掉600萬！新竹湖口裝飾建材倉庫付之一炬 初步排除縱火

    新竹縣湖口鄉一間鐵皮倉庫一把火燒掉了600萬，縣府消防局調查後初步排除有人為縱火的問題。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣湖口鄉一間鐵皮倉庫一把火燒掉了600萬，縣府消防局調查後初步排除有人為縱火的問題。（竹縣府消防局提供）

    2023/03/23 12:14

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口鄉某裝飾建材業者約120坪大的倉庫昨天（22日）下午原因不明突然失火，因為現場囤放的都是一些具有防火、防焰功能的外牆建築材料，導致難以灌救。新竹縣消防局出動3個大隊灌救，直到昨晚9點48分才撲滅，所幸沒人受困受傷，但是整個廠房和囤放的建材全部燒毀，估算損失約600萬元，火調人員今天早上進場鑑識後初步排除縱火，但確實起火原因還有待釐清。

    消防局指出，經過鑑識，這場火災的現場並無可疑的油漬等易燃物氣味或是噴灑的痕跡，不過，因為燃燒過久，起火點一時確實不易判斷。但是綜合報案人發現時火勢蔓延的陳述，比對火舌蔓延的進展、以及現場沒有易燃物品等，初步確實排除有人為的問題在內，傾向是意外所致。

    消防局表示，這個倉庫是鋼構搭出來的挑高1層樓鐵皮屋，面積約120坪上下，裡面囤放的是PU（聚氨酯）材質、具有防焰功能的外牆拼貼建材，所以灌救上不太容易。

    新竹縣消防局昨天下午3點26分獲報，出動第3大隊湖口、新工、山崎、新埔、關西、芎林分隊為主力，第1大隊的竹北分隊、第2大隊的竹東及二重分隊共21車39人到場搶救，現場拉出6條水線，配合怪手開挖灌救，傍晚5點37分就控制火勢，但直到晚上9點48分才撲滅。

    新竹縣湖口鄉一間鐵皮倉庫一把火燒掉了600萬，縣府消防局調查後初步排除有人為縱火的問題。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣湖口鄉一間鐵皮倉庫一把火燒掉了600萬，縣府消防局調查後初步排除有人為縱火的問題。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣湖口鄉一間鐵皮倉庫一把火燒掉了600萬，縣府消防局調查後初步排除有人為縱火的問題。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣湖口鄉一間鐵皮倉庫一把火燒掉了600萬，縣府消防局調查後初步排除有人為縱火的問題。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣湖口鄉某鐵皮廠房昨天下午大火，粗估損失600萬元。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣湖口鄉某鐵皮廠房昨天下午大火，粗估損失600萬元。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣湖口鄉某鐵皮廠房昨天下午大火，粗估損失600萬元。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣湖口鄉某鐵皮廠房昨天下午大火，粗估損失600萬元。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣湖口鄉某鐵皮廠房昨天下午大火，粗估損失600萬元。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣湖口鄉某鐵皮廠房昨天下午大火，粗估損失600萬元。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣湖口鄉某鐵皮廠房昨天下午大火，粗估損失600萬元。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣湖口鄉某鐵皮廠房昨天下午大火，粗估損失600萬元。（新竹縣消防局提供）

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