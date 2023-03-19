楊梅屋主葬身火窟似無逃生跡象 警將抽血檢驗

楊梅區一棟二層樓的平房今天上午突然發生火警，消防救難人員救出屋內3名年輕男女後，於一樓起火臥室發現57歲傅姓屋主已葬身火窟，起火原因待查。（記者陳恩惠翻攝）

2023/03/19 23:45

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市楊梅區今天上午驚傳死亡火警，高新街一棟二層樓平房8點45分突然冒出濃煙烈火，屋主住二樓的2名成年兒子和1名外甥女睡夢中被驚醒，見一樓傳出爆裂聲響且屋內佈滿濃煙，紛紛逃至二樓頂或緊閉房門求救，桃市消防局據報馳援灌救，救出3人入內搜尋，在一樓起火臥室發現已燒成焦屍、似無逃生跡象的傅姓屋主；檢警勘查現場無打鬥痕跡，排除他殺，卻因無法判別是否有助燃劑，起火原因仍待釐清。

桃園地方檢察署深夜由襄閱主任檢察官李允煉轉述，本案經承辦外勤檢察官相驗後，認為尚無解剖的必要，然而為了釐清死者生前有無飲酒或是服用藥物等情，將以抽血方式鑑驗。

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桃市消防局接獲報案指出，楊梅區高新街一棟二層樓平房的一樓全面燃燒，除一樓陷入一片火海外，屋內外佈滿濃直竄天際，消防局第二救災救護大隊幼獅分隊出動17輛消防車、3輛救護車共52名救難救護人員趕抵，一面拉起水線滅火，一面將受困二樓臥房和二樓頂的3名成年男女救出，另於一樓起火的5坪大臥室找到似無逃生跡象且已明顯死亡的57歲屋主，火勢於上午9點5分完全撲滅。

警方調查，屋主與妻早已離異，平日在電線電纜廠上班，目前與兒子和外甥女同住，根據孩子們說法，屋主近來精神狀況與情緒似乎不穩，但未就醫，事發當時，3人趁著週日賴床未起，卻在睡夢中突然被物品燃燒的爆裂聲和臭味分別吵醒及嗆醒，下樓驚見一樓屋主臥房竄出熊熊火勢，但未聽見任何呼救聲；由於濃煙太大，3人轉頭逃回二樓房間及二樓頂求生。

檢警昨午進行相驗，發現傅姓屋主倒在距離門口有2公尺距離的床旁邊，房內門窗未遭破壞也無打鬥痕跡，初步排除有他殺可能，由於起火臥室已付之一炬，無法判別現場是否有助燃劑，至於起火原因將待消防局火調報告，屋主也將抽血檢驗清查是否吞食藥物或飲酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

楊梅區一處民宅今晨發生火警，傅姓屋主不幸葬身火窟，他的外甥女於火災發生時逃至二樓頂求救。（記者陳恩惠翻攝）

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