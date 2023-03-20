彰市民宅深夜大火 4移工嗆傷送醫1女命危

彰化市彰南路一戶民宅緊昨天深夜發生火災，火勢相當猛烈，直到今天凌晨還在殘火處理，其中1名女子到院前OHCA。（警方提供）

2023/03/20 00:32

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市週日深夜頗不平靜！繼晚間9點多長壽街豆腐店發生大火，彰南路一戶3層樓民宅緊接著也發生火災，消防局據報派出多達11個分隊逾50名消防員搶救，火勢相當猛烈，過程中有1人自行逃出，另名男子跳樓逃生受傷，另2女受困火場，消防員搶進火場先後救出2人，其中1人傷勢嚴重，4人全部送醫搶救，其中1名女子到院前OHCA，全力搶救中。直到近12點還在殘火處理。起火原因與財物損失還須釐清。

彰化市長壽街豆腐店火災發生在今晚9點40多分，火勢一度相當猛烈，消防局第一大隊長張恭維坐鎮指揮，火勢也很快被控制住，消防員冒險搶進火場，搬出多達33支瓦斯桶，沒想到正當還在搶救時，彰南路又發生民宅火災，張恭維立即率員趕往現場。

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50多名消防員趕往現場發現3層樓建物竄出濃煙，現場有1名男性外籍移工逃出，另1名男性外籍移工從2樓跳下骨折，另外還有2名女性外籍移工受困火場，消防員全力灌救，火勢很快被控制住，消防員衝上樓尋找受困者，最後在3樓後側找到2名女子，全身遭濃煙燻黑、嗆傷，火速送醫搶救，其中1名女子傷勢嚴重，到院前呈現OHCA，醫護人員全力搶救中。

消防局指出，這起火災1樓有2輛機車毀損，火勢疑從1樓往上竄，主要是濃煙過大，造成傷患被濃煙嗆傷。

彰化市彰南路一戶民宅緊昨天深夜發生火災，火勢相當猛烈，直到今天凌晨還在殘火處理，樓下機車被燒毀。（警方提供）

彰化市彰南路一戶民宅緊昨天深夜發生火災，火勢相當猛烈，消防員救出受困女子送醫搶救。（消防局提供）

彰化市彰南路一戶民宅緊昨天深夜發生火災，火勢相當猛烈，火勢控制後1樓嚴重燻黑。（消防局提供）

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