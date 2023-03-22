為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    賣空洋酒狂削百萬手法曝光 初步清查18人受害

    許嫌一人分飾兩角，利用買空賣空三方詐騙。（警方提供）

    許嫌一人分飾兩角，利用買空賣空三方詐騙。（警方提供）

    2023/03/22 15:51

    〔記者許國楨／台中報導〕無業許姓男子缺錢花用透過三方詐騙方式，1人分飾兩角，在網路刊登販售低於市價酒品訊息，再向酒商訂購同款酒品，要求買家將款項匯至酒商帳戶，從中攔截酒商寄出酒品買空賣空，案經台中市刑大循線逮捕許嫌到案，初步清查共有18名買家、賣家受騙，不法所得超過百萬，訊後全案依詐欺罪嫌送辦。

    台中市刑大偵八隊今天指出，32歲許嫌從去年開始，以三方詐騙方式，由他分飾二角假扮買家及賣家，陸續在各社群軟體佯稱賣家，販售低於市價的麥卡倫及大摩等酒類商品，吸引不知情民眾向其訂購，同時再佯稱買家向販售同類型商品真賣家（酒商）訂購商品，並將真賣家的收款帳號提供不知情的真買家匯款。

    結果合法商家收到貨款後將商品寄出，許嫌即搭乘計程車前往攔截領取詐騙商品，但真買家卻遲遲未收到，驚覺遭詐騙後，即對該商家提告詐欺，導致致合法商家帳號遭警示凍結，因此連同買家及賣家均被該詐騙手法所害，造成損失，案經警方上週五持拘票及搜索票將許嫌追緝逮捕到案。

    警方初步統計，被害人有18人 （買家11人、賣家7人），不法所得約100萬餘元，由於當下並未查扣到酒類等相關證物，許嫌在警訊中雖坦承犯案，但對詐欺得手的酒類商品流向也避重就輕，警方訊後先將全案依詐欺罪嫌送辦，再擴大清查被害人及贓物流向。

    偵八隊長曾朝顯呼籲，網路購物雖然便利，但不肖人士可能利用網路匿名的特性，行使三方詐騙手法，造成無辜民眾財產損失，甚至帳戶遭警示凍結，透過非官方交易管道，例如Line、臉書、PTT私訊等，都必須提高警覺，以免吃虧上當，務必要特別審慎小心，避免受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    許嫌搭小黃載運酒品，過程都被監視器拍下。（警方提供）

    許嫌搭小黃載運酒品，過程都被監視器拍下。（警方提供）

    許嫌的三方詐騙犯案模式。（警方提供）

    許嫌的三方詐騙犯案模式。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    車手半夜ATM領詐金1萬遇警 人贓俱獲稱收入不穩只好走險
    2023/03/22 08:19

    車手半夜ATM領詐金1萬遇警 人贓俱獲稱收入不穩只好走險
    BLACKPINK粉絲付了7800拿不到票 幸遇好心人讓票入場圓夢
    2023/03/21 22:58

    BLACKPINK粉絲付了7800拿不到票 幸遇好心人讓票入場圓夢

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    烏日分局轄區金融機構阻詐68萬 分局長一一致謝神隊友
    2023/03/21 21:43

    烏日分局轄區金融機構阻詐68萬 分局長一一致謝神隊友
    賣空洋酒得手70萬 傳播妹受騙收款帳戶凍結
    2022/09/25 06:09

    賣空洋酒得手70萬 傳播妹受騙收款帳戶凍結
    雇計程車取貨 男騙走上萬元洋酒、高粱
    2016/01/05 15:53

    雇計程車取貨 男騙走上萬元洋酒、高粱
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播