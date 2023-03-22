賣空洋酒狂削百萬手法曝光 初步清查18人受害

許嫌一人分飾兩角，利用買空賣空三方詐騙。（警方提供）

2023/03/22 15:51

〔記者許國楨／台中報導〕無業許姓男子缺錢花用透過三方詐騙方式，1人分飾兩角，在網路刊登販售低於市價酒品訊息，再向酒商訂購同款酒品，要求買家將款項匯至酒商帳戶，從中攔截酒商寄出酒品買空賣空，案經台中市刑大循線逮捕許嫌到案，初步清查共有18名買家、賣家受騙，不法所得超過百萬，訊後全案依詐欺罪嫌送辦。

台中市刑大偵八隊今天指出，32歲許嫌從去年開始，以三方詐騙方式，由他分飾二角假扮買家及賣家，陸續在各社群軟體佯稱賣家，販售低於市價的麥卡倫及大摩等酒類商品，吸引不知情民眾向其訂購，同時再佯稱買家向販售同類型商品真賣家（酒商）訂購商品，並將真賣家的收款帳號提供不知情的真買家匯款。

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結果合法商家收到貨款後將商品寄出，許嫌即搭乘計程車前往攔截領取詐騙商品，但真買家卻遲遲未收到，驚覺遭詐騙後，即對該商家提告詐欺，導致致合法商家帳號遭警示凍結，因此連同買家及賣家均被該詐騙手法所害，造成損失，案經警方上週五持拘票及搜索票將許嫌追緝逮捕到案。

警方初步統計，被害人有18人 （買家11人、賣家7人），不法所得約100萬餘元，由於當下並未查扣到酒類等相關證物，許嫌在警訊中雖坦承犯案，但對詐欺得手的酒類商品流向也避重就輕，警方訊後先將全案依詐欺罪嫌送辦，再擴大清查被害人及贓物流向。

偵八隊長曾朝顯呼籲，網路購物雖然便利，但不肖人士可能利用網路匿名的特性，行使三方詐騙手法，造成無辜民眾財產損失，甚至帳戶遭警示凍結，透過非官方交易管道，例如Line、臉書、PTT私訊等，都必須提高警覺，以免吃虧上當，務必要特別審慎小心，避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

許嫌搭小黃載運酒品，過程都被監視器拍下。（警方提供）

許嫌的三方詐騙犯案模式。（警方提供）

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