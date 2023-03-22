SOD真實上演！隨主管出差只訂1間房 剩最後防線「這個」救了她

主管帶正妹助理出差只訂一間房，還好公司高層突然來電救了女助理。（情境照）

2023/03/22 10:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在台灣某大型企業上班的小美（化名）跟著主管阿強（化名）到高雄出差，沒想到阿強只訂一間房過夜，小美無奈被迫同房，竟慘遭阿強伸狼爪，幸阿強臨時接到公司高層電話指示外出辦事，小美守住「最後一關」，高雄地檢署偵結後依利用權勢猥褻罪起訴。

檢方指出，剛從大學畢業的小美，順利應徵上台灣某大型企業，在法務部門擔任助理；去年7月13日上午11點，部門主管阿強帶著小美到高雄出差，準備點交公司位於三民區的不動產，兩人在等待搬家公司作業的期間，阿強說他已經在飯店訂好房間，提議兩人先回飯店休息。

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阿強帶著小美到飯店Chick In時，小美驚覺阿強只訂一間房，但她剛到公司上班，擔心自己意見太多會惹阿強生氣，加上阿強也再三保證不會對她亂來，小美忐忑跟著阿強進房後，阿強一開始還表現的很紳士，結果不到半小時就現出狼形，伸出狼爪開始對小美上下其手。

小美嚇到不知如何反應，只能忍受阿強在自己身上步步進逼，眼見清白難保，當阿強準備進入「最後一關」時，電話鈴聲突然響起，阿強接起公司高層的指示，匆匆忙忙出門辦事，留著飯店裡的小美趕緊打電話給住在高雄舅舅，拜託趕來相救。

小美脫困後傳訊給阿強，並質疑他為何要欺負自己，阿強連連道歉，但小美不接受，在舅舅陪同下到警局報案；雄檢偵查時，阿強否認犯行，但檢方根據刑事局鑑定報告，確認小美的胸部和右頸處有阿強的DNA殘留，加上兩人的對話截圖，認定阿強涉犯利用權勢猥褻罪，偵結後依法起訴。

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