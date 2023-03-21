柏楊遺孀銀行保險箱千萬珠寶遺失？ 警陪同察看無短少、虛驚一場

作家柏楊的遺孀張香華（坐輪椅者），誤以為保險箱內的千萬珠寶遺失，今日一早向頭份警分局求助並赴銀行，經確認財物安好，解除一場虛驚。（警方提供）

2023/03/21 17:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕知名作家柏楊的遺孀張香華，昨（20）日在徐姓友人陪同下，前往苗栗縣頭份市某家銀行拿取存放保險箱內的港幣現金。因張香華視力不佳，於離去後問友人「有沒有看到裡頭的珠寶？」不料友人回覆「好像沒看到」，讓張心頭一驚，越想越不安，今（21）日一早向頭份警分局求助赴銀行再確認，經確定財物安好，解除一場虛驚。

張香華眼部因年邁病變、視力受損，她原與柏楊居住在新北市新店區，2008年柏楊過世後，張香華移居到新竹縣寶山鄉；徐姓友人也協助照料其生活起居。因張香華預計明天要出國赴香港，昨天拜託徐姓友人陪同她到頭份市，拿取之前存放於銀行保險箱的港幣現金。

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兩人離開返回後，張香華隨口問了徐姓友人「有沒有看到裡頭的珠寶？」不料，友人回覆「好像沒看到！」讓張心頭一驚，越想越不安，兩人今天一早到頭份警分局求助表示「存放在保險箱內的千萬珠寶好像遺失了」，希望警方能陪同前往再確認。

頭份派出所長曾麒翰一聽，立即協助張聯繫銀行並陪同前往，經與銀行襄理等人共同查看保險箱清點後，確認保險箱內物品均無短少，解除一場虛驚；張香華對於警方的積極協助感謝不已，徐姓友人也自嘲老眼昏花了。

頭份警分局長林育旺表示，民眾存放於銀行保險箱的財物應定期檢查，另拍照錄影存證，以確保個人權益。

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