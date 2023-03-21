為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    柏楊遺孀銀行保險箱千萬珠寶遺失？ 警陪同察看無短少、虛驚一場

    作家柏楊的遺孀張香華（坐輪椅者），誤以為保險箱內的千萬珠寶遺失，今日一早向頭份警分局求助並赴銀行，經確認財物安好，解除一場虛驚。（警方提供）

    作家柏楊的遺孀張香華（坐輪椅者），誤以為保險箱內的千萬珠寶遺失，今日一早向頭份警分局求助並赴銀行，經確認財物安好，解除一場虛驚。（警方提供）

    2023/03/21 17:52

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕知名作家柏楊的遺孀張香華，昨（20）日在徐姓友人陪同下，前往苗栗縣頭份市某家銀行拿取存放保險箱內的港幣現金。因張香華視力不佳，於離去後問友人「有沒有看到裡頭的珠寶？」不料友人回覆「好像沒看到」，讓張心頭一驚，越想越不安，今（21）日一早向頭份警分局求助赴銀行再確認，經確定財物安好，解除一場虛驚。

    張香華眼部因年邁病變、視力受損，她原與柏楊居住在新北市新店區，2008年柏楊過世後，張香華移居到新竹縣寶山鄉；徐姓友人也協助照料其生活起居。因張香華預計明天要出國赴香港，昨天拜託徐姓友人陪同她到頭份市，拿取之前存放於銀行保險箱的港幣現金。

    兩人離開返回後，張香華隨口問了徐姓友人「有沒有看到裡頭的珠寶？」不料，友人回覆「好像沒看到！」讓張心頭一驚，越想越不安，兩人今天一早到頭份警分局求助表示「存放在保險箱內的千萬珠寶好像遺失了」，希望警方能陪同前往再確認。

    頭份派出所長曾麒翰一聽，立即協助張聯繫銀行並陪同前往，經與銀行襄理等人共同查看保險箱清點後，確認保險箱內物品均無短少，解除一場虛驚；張香華對於警方的積極協助感謝不已，徐姓友人也自嘲老眼昏花了。

    頭份警分局長林育旺表示，民眾存放於銀行保險箱的財物應定期檢查，另拍照錄影存證，以確保個人權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    內神通外鬼！裝200萬的保險箱深夜遭竊 警逮3嫌找回空箱
    2023/01/04 12:12

    內神通外鬼！裝200萬的保險箱深夜遭竊 警逮3嫌找回空箱
    太扯！14歲少女撬開祖母保險箱 偷走43萬現金分發給同學
    2022/10/25 10:16

    太扯！14歲少女撬開祖母保險箱 偷走43萬現金分發給同學

    三菱電機匠心獻禮 買變頻空調再送好禮
    冰箱當「保險箱」存鈔票 3個月後開門「整疊孫中山長毛」
    2022/10/21 14:21

    冰箱當「保險箱」存鈔票 3個月後開門「整疊孫中山長毛」
    高市保險箱竊52.8萬竊案 好友留署名紙條故布疑陣仍被逮
    2022/08/27 09:23

    高市保險箱竊52.8萬竊案 好友留署名紙條故布疑陣仍被逮

    低波動穩配息 富坦穩月收基金績效強
    柏楊遺孀稱不再發行「醜陋的中國人」 作家點出這些巧合
    2021/11/21 12:35

    柏楊遺孀稱不再發行「醜陋的中國人」 作家點出這些巧合
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播