為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    全國同步打詐肅槍掃毒 苗警逮捕36人

    警政署為壓制幫派氣焰，於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」；苗栗縣警察局查獲槍砲、詐騙、毒品等案，逮捕36人。（苗栗縣警察局提供）

    警政署為壓制幫派氣焰，於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」；苗栗縣警察局查獲槍砲、詐騙、毒品等案，逮捕36人。（苗栗縣警察局提供）

    2023/03/18 11:16

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕近期有黑幫在五星級酒店舉辦春酒並邀請辣妹迎賓，行徑高調。警政署為壓制幫派氣焰，於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」；苗栗縣警察局查獲槍砲、詐騙、毒品等案，逮捕36人。

    苗縣警局刑事警察大隊及各警分局，於專案期間計查獲模擬槍2枝、電信詐欺集團2件18人，網路購物詐騙1件1人、販賣毒品案件3件3人、持有毒品案件14件14人，查扣第一級毒品8.01公克、第二級毒品56.01公克（其中查扣大麻16.5公克）及毒品咖啡包9包。

    此外，竹聯幫成員范姓男子於去年8月份涉嫌網路購物詐騙110餘萬元帳戶遭警示，又於去年12月起利用網路詐騙之人頭帳戶，再假冒苗栗大湖某草莓園名義，吸引買家訂購並匯款，收款後拒不出貨，詐騙不知情之買家，被大湖警分局掃黑專責小隊鎖定拘捕到案，於13日依詐欺與洗錢防制法移送苗栗地方檢察署偵辦。

    縣警局長莊勝雄強調，警方維護公權力不容挑釁，絕不容許黑道幫派在轄內有任何串聯公開活動及暴力違法行為，如有發現必全力偵辦。另呼籲民眾，網路購物陷阱多，請慎選優良商譽且有提供第三方支付的購物平臺，如有疑慮請撥打165反詐騙諮詢專線；此外，對於居住社區、大樓發現毒品情事，可向臨近警察分駐（派出）所或以信函方式提供犯罪線索，警民合作共同創造「無毒家園」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警政署為壓制幫派氣焰，於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」；苗栗縣警察局查獲槍砲、詐騙、毒品等案，逮捕36人。（苗栗縣警察局提供）

    警政署為壓制幫派氣焰，於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」；苗栗縣警察局查獲槍砲、詐騙、毒品等案，逮捕36人。（苗栗縣警察局提供）

    警政署為壓制幫派氣焰，於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」；苗栗縣警察局查獲槍砲、詐騙、毒品等案，逮捕36人。（苗栗縣警察局提供）

    警政署為壓制幫派氣焰，於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」；苗栗縣警察局查獲槍砲、詐騙、毒品等案，逮捕36人。（苗栗縣警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹東警打詐 教社區大樓主委、旅宿業者如何「識」詐
    2023/03/15 12:49

    竹東警打詐 教社區大樓主委、旅宿業者如何「識」詐
    基警打詐到基隆廟口掃街 高舉宣導看板推「識詐」
    2023/03/04 11:07

    基警打詐到基隆廟口掃街 高舉宣導看板推「識詐」

    高雄頂麻吉長期贊助寵物零食 守護搜救犬健康
    北市警掃黑打詐 逮181嫌查扣3868萬
    2023/03/01 05:30

    北市警掃黑打詐 逮181嫌查扣3868萬
    維穩治安三支箭 打詐、反黑、掃毒齊發
    2023/02/01 17:33

    維穩治安三支箭 打詐、反黑、掃毒齊發

    穩中求獲利 馮志源：特別股是資產安全氣囊
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播