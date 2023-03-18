全國同步打詐肅槍掃毒 苗警逮捕36人

警政署為壓制幫派氣焰，於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」；苗栗縣警察局查獲槍砲、詐騙、毒品等案，逮捕36人。（苗栗縣警察局提供）

2023/03/18 11:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕近期有黑幫在五星級酒店舉辦春酒並邀請辣妹迎賓，行徑高調。警政署為壓制幫派氣焰，於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」；苗栗縣警察局查獲槍砲、詐騙、毒品等案，逮捕36人。

苗縣警局刑事警察大隊及各警分局，於專案期間計查獲模擬槍2枝、電信詐欺集團2件18人，網路購物詐騙1件1人、販賣毒品案件3件3人、持有毒品案件14件14人，查扣第一級毒品8.01公克、第二級毒品56.01公克（其中查扣大麻16.5公克）及毒品咖啡包9包。

請繼續往下閱讀...

此外，竹聯幫成員范姓男子於去年8月份涉嫌網路購物詐騙110餘萬元帳戶遭警示，又於去年12月起利用網路詐騙之人頭帳戶，再假冒苗栗大湖某草莓園名義，吸引買家訂購並匯款，收款後拒不出貨，詐騙不知情之買家，被大湖警分局掃黑專責小隊鎖定拘捕到案，於13日依詐欺與洗錢防制法移送苗栗地方檢察署偵辦。

縣警局長莊勝雄強調，警方維護公權力不容挑釁，絕不容許黑道幫派在轄內有任何串聯公開活動及暴力違法行為，如有發現必全力偵辦。另呼籲民眾，網路購物陷阱多，請慎選優良商譽且有提供第三方支付的購物平臺，如有疑慮請撥打165反詐騙諮詢專線；此外，對於居住社區、大樓發現毒品情事，可向臨近警察分駐（派出）所或以信函方式提供犯罪線索，警民合作共同創造「無毒家園」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警政署為壓制幫派氣焰，於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」；苗栗縣警察局查獲槍砲、詐騙、毒品等案，逮捕36人。（苗栗縣警察局提供）

警政署為壓制幫派氣焰，於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」；苗栗縣警察局查獲槍砲、詐騙、毒品等案，逮捕36人。（苗栗縣警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法