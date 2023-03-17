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    台中又見球棒隊！凌晨飛車追逐、砸車 只為3千元債務

    為了區區3000元飛車追逐，「台中球棒隊」逞兇砸車畫面，令人心驚。（民眾提供）

    為了區區3000元飛車追逐，「台中球棒隊」逞兇砸車畫面，令人心驚。（民眾提供）

    2023/03/17 15:23

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中又見球棒隊！今天（17日）清晨，一群年僅20歲左右的青年，在中市北屯區開車追逐，把轎車撞翻之後，另有「球棒隊」砸車，目無法紀、逞兇暴行令人瞠目結舌，中市警局五分局出動快打部隊，但雙方都逃逸無蹤，警方目前已傳喚6人到案，其餘則追緝中，令員警傻眼的是，上述飛車追逐、砸車的動機，竟是為了區區3000元的小債務。

    台中市警局第五分局調查，王姓男子欠林姓男子（20歲）的女友3000元，王男、林男為了這區區3000元，今天清晨4時許，相約於中市北屯區談判，雙方各自動員人馬助陣，不料，林男卻見王男陣營的周男（19歲），獨自開車且落單，於是開車尾隨，雙方追逐至北屯區祥順二街，林男用轎車衝撞周男汽車，把周男撞得翻車、四輪朝天。

    林男撞車後，立刻棄車逃逸躲藏，周男的劉姓朋友等3人，帶著球棒馳抵翻車現場助陣，見林男已經逃離，遂將怒氣發在林男棄置的轎車上，持球棒砸毀林男轎車。

    台中市警局五分局強調，目前已經傳喚6人，將依妨害秩序等罪名偵辦，警方呼籲，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，究辦到底，以維護市民安心的生活環境。

    被球棒隊砸爛的林男轎車。（警方提供）

    被球棒隊砸爛的林男轎車。（警方提供）

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