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    彰化輕航機墜毀 飛行場負責人饒自強不表示意見

    「順風飛行俱樂部」是全台面積最大的飛行場。（翻攝自「順風飛行俱樂部」網頁）

    「順風飛行俱樂部」是全台面積最大的飛行場。（翻攝自「順風飛行俱樂部」網頁）

    2023/03/17 16:06

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣昨天下午發生一起鯊魚輕航機墜機事故，造成機上一名台灣籍飛行教練和一名日本籍年輕人不幸身亡。為了釐清這起飛安事故的發生原因，國家運輸安全調查委員會已進入現場展開調查，「順風俱樂部」負責人饒自強中午透過鄉長江淑芬表示，目前運安會調查中，他不方便對外表示任何意見。

    運安會人員昨晚間即進入事故現場，今天上午再增派人員，彰化地檢署的檢察官也進入飛行俱樂部進行調查，檢方對此表示所有事故可能發生的原因都不能排除。

    這個飛行場利用濁水溪畔的河川地打造，占地佔地5公頃，位於濁水溪北岸 國軍砲測中心九號觀測所旁，空域包含整個大彰化，北起彰化市，西達海岸線，東至八卦山脈以東，南至濁水溪畔以南，是目前國內最大的合法飛行場。

    饒自強擁有藍綠政界豐沛的人脈，由於一切合法，縣長王惠美、立委黃秀芳、鎮瀾宮董事長顏清標等政界人士都曾到此拜訪饒自強，縣府對於饒自強以彰化為基地作航空觀光也寄予厚望，不料16日發生飛安事故。

    該地是彰化縣首處合法的飛行場也是台灣面積最大的合法飛行場，俱樂部裡面有5位合格的機師教練，鯊魚機又是國際知名的輕航機，生產基地在斯洛伐克，每台造價逾台幣千萬元，國內由「順風俱樂部」取得獨家進口代理權。

    這款鯊魚機在國際相當普遍，饒自強在創立俱樂部時說，shark鯊魚運動競賽機其機型已連續8年獲全世界評比第一名，安全性和操控性極佳，未來將不定期舉行飛行表演秀。今年春節「花在彰化」舉辦期間就有鯊魚機低空飛過溪州公園，讓遊客驚聲連連。

    王惠美、黃秀芳都曾拜訪「順風飛行俱樂部」。（翻攝自「順風飛行俱樂部」網頁）

    王惠美、黃秀芳都曾拜訪「順風飛行俱樂部」。（翻攝自「順風飛行俱樂部」網頁）

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