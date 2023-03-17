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    炒股2.3億 大略-KY前稽核主管林亨杰被起訴、前董事長梁競偉被通緝

    大略-KY前董事長梁競偉被台北地檢署發布通緝。（資料照，記者王憶紅攝）

    大略-KY前董事長梁競偉被台北地檢署發布通緝。（資料照，記者王憶紅攝）

    2023/03/17 10:51

    〔記者錢利忠／台北報導〕營運以中國上海、西安地區為主的觀光股大略-KY，掛牌上櫃後股價一路走低，時任董事長梁競偉為拓展中國的業務面臨龐大的資金需求，涉嫌與時任稽核主管兼發言人林亨杰合謀，利用相對成交等方式哄抬公司股價，賣得股款2億3905萬3450元；台北地檢署今依操縱股價罪將林亨杰起訴，未到案的梁競偉則被發布通緝。

    大略-KY（4804）成立於2011年8月，近年轉型經營連鎖飯店，據點均在中國，為中國經營全套婚禮服務的業者，營運以中國上海、西安地區為主，旗下共有位於中國上海閔行區的維也納精品連鎖酒店等4間飯店、1間婚禮會所，另於西安經營「台北莎羅」婚紗攝影品牌。

    檢調查出，自2016年9月21日起至2017年12月7日止，梁競偉涉嫌指示林亨杰，以連續高價買入、低價賣出，或於尾盤以漲停價格委託買入等手法，分階段拉抬公司股價後，總計賣出3905張股票，售得股款2億3905萬3450元，林亨杰另負責將炒股款項匯至香港的海外帳戶。

    林亨杰受梁競偉指示操縱公司股價，總計2016年9月至2017年12月間，其涉炒股期間，取得公司核發薪資131萬305元，林亨杰到案後已在偵查中自白犯行，並主動繳回炒股期間的薪資，檢方建請法院宣告沒收，並請法院減輕其刑，以勵自新。

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