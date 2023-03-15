性影像雙法滿月 成人性私密影像申訴量成長3倍

保護司司長張秀鴛分析，修法前處罰力道不足且沒有明確違法定義，新法上路滿月，可從數據變化看見立即效應。（記者邱芷柔攝）

2023/03/15 16:54

〔記者邱芷柔／台北報導〕「性侵害犯罪防治法」及「兒童及少年性剝削防制條例」修正部分條文，不實製作性影像並散布營利，最高可處7年有期徒刑。雙法自今年2月15日上路，衛福部保護服務司今（15日）公布，今年1月至2月每週平均有35件成人、3件兒少性影像遭散布，其中成人性私密影像申訴案件較去年同期成長3倍，顯示雙法上路後有效打擊侵害性私密犯罪。

保護司統計，今年1月至2月每週平均有35件成人、3件兒少性影像遭散布。成人性私密影像申訴案，去年1月至2月有79件，今年同期則有243件，成長3倍，其中女性占65％，男性占33％至34％，以18歲至未滿25歲占6成最多。兒少去年1月至2月則有55件、今年同期有28件，呈現下降趨勢。

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保護司司長張秀鴛分析，修法前處罰力道不足、沒有明確違法定義，且有性影像無法移除、被害人求助無門等情形，新法上路後加重刑責，尤其兒少法最重可處7年有期徒刑，有效嚇阻兒少性影像散布，而成人性私密影像申訴案件成長，則與民眾「知曉」有關，從韓國N號房事件到台灣的Deepfake，加上國內修法，國內開始有法可管，且被害人知道求助管道，成為支持被害者求助的後盾。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋也說，被害人意識提升，不再像過去躲起來默默承受，近期也觀察到，有越來越多個案，是親友、家長等協助被害人求援，因此申報量上升是必然的趨勢；遭偷拍、散布性影像的被害人，其所受到的傷害不亞於實體的性暴力創傷，被害人最期盼的就是儘快透過司法強制力，把性影像取回、下架並阻止持續散布。

內政部警政署防治組副組長斯儀仙提到，被害人常擔心報警會因此讓身份曝光，她強調，通報紀錄會以「代號」呈現，去識別化保護被害人，此外配合修法，警政署與法務部也持續加強執法人員的教育訓練，協助被害人保存證據，及透過檢察官向法官聲請扣押、搜索，避免性影像遭到散布。

保護司分享常見的五大性影像犯罪行為，包括偷拍他人性影像、無正當理由持有而少性影像、分享性影像給他人、下載性影像及製造Deepfake性影像等，均加重刑責，此外，一般民眾如果因好奇在網路上肉搜、談論性影像遭散布知被害人身份隱私等，也可能因此觸法挨罰。

張秀鴛說，衛福部建置「性影像處理中心（https://www.mohw.gov.tw/mp-1.html）」受理民眾移除性影像，及協助轉介被害人保護扶助。同時呼籲終結性影像，沒有人是局外人，應落實「二要三不」原則，包括看見影像內容侵犯自己或他人，「要」主動求助、境內外平台業者知悉影像內容「要」主動下架，以及「不拍、不傳、不留」共同防治性影像散布。

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保護司今邀集內政部警政署、法務部、婦女教員基金會向大眾呼籲「二要三不」共同防治性影像犯罪。（記者邱芷柔攝）

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