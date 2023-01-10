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    性侵防治法修法三讀通過 要求網路平台保留犯罪網頁資料180天

    「性侵害犯罪防治法部分條文修正案」自去年12月13日舉行3次黨團協商，最終於本月6日做出協商結論，今日下午於院會進行保留條文表決後，三讀通過。（記者廖振輝攝）

    「性侵害犯罪防治法部分條文修正案」自去年12月13日舉行3次黨團協商，最終於本月6日做出協商結論，今日下午於院會進行保留條文表決後，三讀通過。（記者廖振輝攝）

    2023/01/10 18:26

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院院會今日三讀通過修正「性侵害犯罪防治法部分條文修正案」，強化對性侵害被害人之保護，增列允許被害人的「信賴之人」，經被害人同意後，也可以於偵查或審判時，陪同被害人在場，並能陳述意見，此外，三讀條文也要求網際網路平台提供者，應保留性侵害犯罪嫌疑情事的犯罪網頁資料及嫌疑人個資180日，以供調查。

    「性侵害犯罪防治法部分條文修正案」自去年12月13日舉行3次黨團協商，最終於本月6日做出協商結論，今日下午於院會進行保留條文表決後，三讀通過。

    三讀條文規範，被害人的法定代理人、配偶、直系或三親等內旁系血親、家長、家屬、醫師、心理師、輔導人員、社會工作人員或其信賴之人，經被害人同意後，得於偵查或審判時，陪同被害人在場，並可以陳述意見。但若被害人的陪同人為性侵害犯罪嫌疑人、被告，或檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察認為其在場，有礙偵查程序之進行，則不適用。

    限制性影像傳播 增平台下架機制

    三讀條文也指出，網際網路平台提供者、網際網路應用服務提供者及網際網路接取服務提供者，透過網路內容防護機構、主管機關、警察機關或其他機關，知有性侵害犯罪嫌疑情事，應先行限制瀏覽或移除與犯罪有關之網頁資料，且前項犯罪網頁資料與嫌疑人之個人資料及網路使用紀錄資料，應保留180日，以提供司法及警察機關調查。

    民進黨立委范雲表示，散佈性私密影像，違反的不再是社會的善良風俗，而是個人的性自主權，今天修正通過《性侵害犯罪防治法》後，散佈或被威脅要散佈性私密影像的成年被害人，都能獲得社工的專業服務，且將強化平台對於成人性影像的下架及保存證據的責任，未來只要平台接到警察或主管機關通知，就必須先下架或刪除影像，也必須保留資料180天，提供司法及警察機關調查，違反者可能面臨60萬元罰則，甚至被直接斷網，此外，平台也應設置被害人申訴管道，並公開揭示。

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