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    質疑太魯閣出軌案監工作弊被記警告 土木技師抗罰勝訴確定

    朱姓土木技師因公開質疑監工作弊，被工程會記警告，經朱提告，北高行維持北院見解，判決撤銷警告確定。（資料照）

    朱姓土木技師因公開質疑監工作弊，被工程會記警告，經朱提告，北高行維持北院見解，判決撤銷警告確定。（資料照）

    2023/03/15 12:30

    〔記者溫于德／台北報導〕前年4月2日太魯閣號出軌案釀嚴重死傷，朱姓土木技師公開質疑監工作弊，被行政院公共工程委員會（工程會）認定違反「土木技師倫理規範」中「土木技師應謹言慎行」規定，對他祭出警告處分，朱不服提告，台北地院批工程會非但沒有自省，反而認定朱男未謹言慎行，撤銷警告；台北高等行政法院認定北院判決沒有問題，駁回工程會上訴確定。

    負責邊坡工程的義祥工業社負責人李義祥，因違規施工又操作不慎，工程車侵入軌道，導致太魯閣號直接撞擊後出軌，釀成49死、213傷的慘劇，花蓮地院刑事一審判李有期徒刑7年10月，已上訴花蓮高分院。

    朱男事發後受新聞台之邀，上節目談論太魯閣號出軌案，質疑工程有弊端提到：「這個錨釘對不對啊，大概就是所有公共工程裡面，最容易作弊的」、「監工一定有到，但是他沒有全程在那邊，那就是牽扯到作弊的一個方法」等。

    但工程會認為朱男並未實際經歷或依相關事證進行專業判斷，事先也未查證，有違「土木技師應謹言慎行」規定，還使社會大眾對公共工程品質及相關從業人員產生誤解，給予警告。

    朱男解釋，電視台請他依其專業在節目中說明地錨工程如何運作以及涉及的相關危害，他也深知土木技師的使命在於維護公共安全，答應出席；另，基於土木技師維護公共安全、提升公共與民間工程品質的社會責任，就執業實際經歷對地錨工程進行陳述，屬適當評論，否認違反「土木技師應謹言慎行」規定，請求撤罰。

    北院指出，朱男言論可使民眾瞭解公共工程可能發生的弊端，也可促使主管機關就公共工程弊端予以檢討，以免再度發生類似情況。

    而工程會身為最高主管機關，不但沒有逐一檢視其他公共工程是否有朱男所說的弊端並改進，反倒認定朱男未謹言慎行，甚至有可能箝制朱男的言論自由，並造成寒蟬效應，阻斷自由言論對公眾事項討論空間，北院因此認定工程會非但沒有自省，反而認定朱男未謹言慎行，撤銷警告。

    北高行指出，北院原判決並無違背法令之處，所以工程會指摘原判決違背法令，請求廢棄，並無理由，駁回工程會上訴確定。

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