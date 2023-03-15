拒當兵被法辦 役男：我要住中國，不想回台灣

高雄杜姓男子想住中國不回台灣服兵役被判刑。示意圖（資料照）

2023/03/15 12:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕杜姓男子3年前以觀光名義申請出境，逾期後未返台服兵役，反而以武漢肺炎為由申請展延，兵役單位同意後，杜男還是不回台，透過父親向兵役單位說「想住中國，不想回台灣」，被法官依妨害役男徵兵處理罪判徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，已達服役年齡的杜姓男子，2020年4月以觀光名義申請出境，期限只有4個月，杜男逾期未返台，區公所通知他接受兵役體檢，杜以疫情嚴重為由申請延期，區公所同意將兵檢日期延長至2021年4月，但期限一到，杜男還是滯留海外。

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區公所打電話詢問杜男父親，杜父說，兒子不適應軍中生活，現在已跟母親住在中國，還說自己不想回台灣，「該移送法辦就依程序處理」；區公所將案件移交雄檢後，檢方偵查時杜男仍未歸國，被依違反妨害兵役治罪條例起訴。

高雄地院審理時，杜男仍滯留中國，法官認為，杜男身為中華民國國民卻不履行當兵義務，妨害國家對於兵役事務有效管理，且破壞國家對於徵兵制度執行的公平性，更損及我國潛在國防動員兵力，所為實屬不該，因此依妨害役男徵兵處理罪判徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

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