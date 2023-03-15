臨界值安全救援！黑鷹3000公尺高海拔營救登山客送醫
2023/03/15 11:47
〔記者王錦義／花蓮報導〕台中縣和平區中央尖山有登山團體一行8人，其中楊姓男領隊身體不適、四肢冰冷，向台中市消防局請求救援，在移動前往救援地點途中又滑倒造成下巴撕裂傷，右膝不舒服，內政部空中勤務總隊今早派遣駐地花蓮黑鷹直升機，編號NA-713執行任務，順利把楊姓傷患吊掛上機轉送花蓮慈濟醫院就醫。
勤務第一大隊第三隊指出，14日晚間接獲總隊勤務指揮中心通知，23歲楊姓男子登山受傷，意識清楚，但有輕微失溫，移動困難。NA-713今早7點起飛，沿花蓮機場西南面爬高至12000呎（3657公尺）定向目標區，抵達目標區實施空偵並辨識、確認目標。
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由於黑鷹直升機飛行高度最高可達13000呎，機組員實施飛機馬力檢查、因高山氣流不穩定及高度馬力達臨界值，經風險評估及救援提示後，由消防署特搜隊搜救員吊掛出艙到地面，把楊姓患者引導至較低位置，於8點多順利把楊姓傷患吊掛上機送往花蓮德興棒球場後轉送醫院。
花蓮縣消防局呼籲，民眾應衡量自身體力、登山專業知能、裝備及保暖，以及山區熟悉度，並備妥高山症等藥物，在天氣許可的情況下，再前往登山，切勿輕易上山，並提醒內著吸汗材質的衣物，而非發熱衣，並在外加一層防寒防風衣物。