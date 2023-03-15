臨界值安全救援！黑鷹3000公尺高海拔營救登山客送醫

內政部空中勤務總隊今早派遣勤務第一大隊第三隊駐地花蓮黑鷹直升機執行高山救援任務。（空勤總隊花蓮駐地提供）

2023/03/15 11:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕台中縣和平區中央尖山有登山團體一行8人，其中楊姓男領隊身體不適、四肢冰冷，向台中市消防局請求救援，在移動前往救援地點途中又滑倒造成下巴撕裂傷，右膝不舒服，內政部空中勤務總隊今早派遣駐地花蓮黑鷹直升機，編號NA-713執行任務，順利把楊姓傷患吊掛上機轉送花蓮慈濟醫院就醫。

勤務第一大隊第三隊指出，14日晚間接獲總隊勤務指揮中心通知，23歲楊姓男子登山受傷，意識清楚，但有輕微失溫，移動困難。NA-713今早7點起飛，沿花蓮機場西南面爬高至12000呎（3657公尺）定向目標區，抵達目標區實施空偵並辨識、確認目標。

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由於黑鷹直升機飛行高度最高可達13000呎，機組員實施飛機馬力檢查、因高山氣流不穩定及高度馬力達臨界值，經風險評估及救援提示後，由消防署特搜隊搜救員吊掛出艙到地面，把楊姓患者引導至較低位置，於8點多順利把楊姓傷患吊掛上機送往花蓮德興棒球場後轉送醫院。

花蓮縣消防局呼籲，民眾應衡量自身體力、登山專業知能、裝備及保暖，以及山區熟悉度，並備妥高山症等藥物，在天氣許可的情況下，再前往登山，切勿輕易上山，並提醒內著吸汗材質的衣物，而非發熱衣，並在外加一層防寒防風衣物。

內政部空中勤務總隊今早派遣勤務第一大隊第三隊駐地花蓮黑鷹直升機執行高山救援任務。（空勤總隊花蓮駐地提供）

內政部空中勤務總隊今早派遣勤務第一大隊第三隊駐地花蓮黑鷹直升機執行高山救援任務。（空勤總隊花蓮駐地提供）

內政部空中勤務總隊今早派遣勤務第一大隊第三隊駐地花蓮黑鷹直升機執行高山救援任務。（空勤總隊花蓮駐地提供）

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