為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    臨界值安全救援！黑鷹3000公尺高海拔營救登山客送醫

    內政部空中勤務總隊今早派遣勤務第一大隊第三隊駐地花蓮黑鷹直升機執行高山救援任務。（空勤總隊花蓮駐地提供）

    內政部空中勤務總隊今早派遣勤務第一大隊第三隊駐地花蓮黑鷹直升機執行高山救援任務。（空勤總隊花蓮駐地提供）

    2023/03/15 11:47

    〔記者王錦義／花蓮報導〕台中縣和平區中央尖山有登山團體一行8人，其中楊姓男領隊身體不適、四肢冰冷，向台中市消防局請求救援，在移動前往救援地點途中又滑倒造成下巴撕裂傷，右膝不舒服，內政部空中勤務總隊今早派遣駐地花蓮黑鷹直升機，編號NA-713執行任務，順利把楊姓傷患吊掛上機轉送花蓮慈濟醫院就醫。

    勤務第一大隊第三隊指出，14日晚間接獲總隊勤務指揮中心通知，23歲楊姓男子登山受傷，意識清楚，但有輕微失溫，移動困難。NA-713今早7點起飛，沿花蓮機場西南面爬高至12000呎（3657公尺）定向目標區，抵達目標區實施空偵並辨識、確認目標。

    由於黑鷹直升機飛行高度最高可達13000呎，機組員實施飛機馬力檢查、因高山氣流不穩定及高度馬力達臨界值，經風險評估及救援提示後，由消防署特搜隊搜救員吊掛出艙到地面，把楊姓患者引導至較低位置，於8點多順利把楊姓傷患吊掛上機送往花蓮德興棒球場後轉送醫院。

    花蓮縣消防局呼籲，民眾應衡量自身體力、登山專業知能、裝備及保暖，以及山區熟悉度，並備妥高山症等藥物，在天氣許可的情況下，再前往登山，切勿輕易上山，並提醒內著吸汗材質的衣物，而非發熱衣，並在外加一層防寒防風衣物。

    內政部空中勤務總隊今早派遣勤務第一大隊第三隊駐地花蓮黑鷹直升機執行高山救援任務。（空勤總隊花蓮駐地提供）

    內政部空中勤務總隊今早派遣勤務第一大隊第三隊駐地花蓮黑鷹直升機執行高山救援任務。（空勤總隊花蓮駐地提供）

    內政部空中勤務總隊今早派遣勤務第一大隊第三隊駐地花蓮黑鷹直升機執行高山救援任務。（空勤總隊花蓮駐地提供）

    內政部空中勤務總隊今早派遣勤務第一大隊第三隊駐地花蓮黑鷹直升機執行高山救援任務。（空勤總隊花蓮駐地提供）

    內政部空中勤務總隊今早派遣勤務第一大隊第三隊駐地花蓮黑鷹直升機執行高山救援任務。（空勤總隊花蓮駐地提供）

    內政部空中勤務總隊今早派遣勤務第一大隊第三隊駐地花蓮黑鷹直升機執行高山救援任務。（空勤總隊花蓮駐地提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    登山遇黑熊怎麼辦？天池山莊登山教育講座報您知
    2023/03/14 08:48

    登山遇黑熊怎麼辦？天池山莊登山教育講座報您知
    台中和平山區2天4起事故！男滑落邊坡受傷 搜救人員擔架運下山
    2023/03/13 09:58

    台中和平山區2天4起事故！男滑落邊坡受傷 搜救人員擔架運下山

    穩中求獲利 馮志源：特別股是資產安全氣囊
    玉山醫療隊駐診排雲山莊 一週變兩天
    2023/03/01 07:53

    玉山醫療隊駐診排雲山莊 一週變兩天
    最強老師！百岳攻頂55座 北大武山更登頂175次
    2023/02/27 12:21

    最強老師！百岳攻頂55座 北大武山更登頂175次

    喝兒茶素最多的綠茶 能降脂肪肝
    爬金山竹山古道迷路 新北17名消防員晚間找到他
    2023/02/18 22:56

    爬金山竹山古道迷路 新北17名消防員晚間找到他
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播