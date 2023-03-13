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    國道4號5車連環撞2人受傷 疑砂石車載運的砂石彈落車道釀禍

    國道四號連環車禍一度造成當地路段嚴重塞車。（民眾提供）

    國道四號連環車禍一度造成當地路段嚴重塞車。（民眾提供）

    2023/03/13 17:32

    〔記者歐素美／台中報導〕國道4號東向20.7公里處隧道，今天近午發生車禍事故，5車撞在一起，造成駕駛小客車的黃女及女兒2人受傷，幸送醫後無大礙。

    國道警察隊泰安分隊表示，今天上午11時49分，國道4號東向20.7公里處的隧道內發生車禍事故，經初步調查，疑蘇男（63歲）駕駛半聯結車載運砂石，行駛中壓過伸縮縫，導致後斗內載運的砂石彈落內、外側車道，因大面積碎石散落造成駕駛小客車行駛在外側車道的黃女（35歲）車輛打滑，先自撞內側隧道壁後，再失控打橫碰撞到行駛在內側車道的陳男（64歲）駕駛的小客車，駕駛小客車行駛在內側車道的曾男（55歲）見狀立即煞停，結果遭後方戴男（39歲）駕駛的小客車撞上，再推撞黃女的小客車，造成5車連環撞。

    這起車禍造成黃女及坐在副駕駛座的女兒輕傷，經送往台中慈濟醫院後幸無大礙。經酒測，各車駕駛皆未酒駕，詳細肇事原因正由國道公路警察局第三公路警察大隊調查釐清中。

    車禍一度造成隧道附近路段塞車，警方於12時47分排除，開放內側車道通行，封閉外側車道清理散落砂石，下午2時25分現場清掃完畢全線通車。

    警方表示，依據道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形，處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

    連環車禍一度造成當地塞車。（民眾提供）

    連環車禍一度造成當地塞車。（民眾提供）

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