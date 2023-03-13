孝女情緒勒索護理師 判刑定讞又判賠

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2023/03/13 06:53

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓孝女長年照顧臥病住院的父親，情緒失控恫嚇黃姓女護理師，被高雄高分院依違反醫療法，判處易科刑6月定讞外，民事也被地院判賠10萬元精神撫慰金，但此部分可上訴。

原告黃女指出，2020年6月20日上午8點多，陳女在醫院照顧其父，要求提供擦手紙遭她拒絕，涉嫌以「嘴巴閉起來，今天你不用進來，出去」、「給我出去，你今天動到我爸爸，你爸我就打下去」、「我跟你警告，你今天踏入我的病房你給我試試看」等語，致使她飽受精神折磨，要求賠償80萬元精神撫慰金，並向警方報案。

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陳女則說，沒有指名道姓針對誰，何以黃女認為是自己，她照顧其父期間，語氣或有不佳，但無意傷害黃女，只是在父親面前發洩自己的情緒，否認犯行，拒絕賠償。

高雄高分院審酌陳女照顧雙親，母親往生後，仍全日24小時照顧父親，長達9年等，始終侍親盡孝，固然令人感佩，但因未能及早引進社會福利資源，過度聚焦父親病況，因不堪長期壓力情緒失控出言恐嚇，仍判處徒刑6月確定，如易科罰金以1000元折算1日。

至於民事部分，橋頭地院同樣體諒陳女處境，並兼顧醫護人員在面對COVID-19疫情的莫大壓力下，竟被情緒勒索，認為陳女賠償10萬元比較合理，仍可上訴。

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