為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    7旬翁無呼吸意識 親友直接載往消防隊求援 警消動員搶回一命

    70歲陳姓老翁身體不適，今日下午被送至白河消防隊求援時已無呼吸、無意識，警消在隊部前展開急救並緊急送醫，幸迅速處置得宜，將老翁從鬼門關拉回。（南市消防局提供）

    70歲陳姓老翁身體不適，今日下午被送至白河消防隊求援時已無呼吸、無意識，警消在隊部前展開急救並緊急送醫，幸迅速處置得宜，將老翁從鬼門關拉回。（南市消防局提供）

    2023/03/12 23:28

    〔記者王涵平／台南報導〕70歲陳姓老翁身體不適，今日下午由親友載送至白河消防隊求援時已無呼吸、無意識，警消全員奪門而出，在隊部前展開急救並緊急送醫，幸迅速處置得宜，將老翁從鬼門關拉回。

    今日下午16時23分，1輛轎車直接開至白河消防分隊求救，車內老翁呼吸困難，值班小隊長周哲丞見狀，指示救護人員進行初步評估後，發現患者OHCA無呼吸無意識。

    分隊全部人員聽到急救廣播，全員立即衝出進行急救，備勤人員王健霽進行高品質CPR，救護人員沈哲弘協助進行貼上AED（自動體外心臟去顫器），並插上進階呼吸道進行人工呼吸。

    救護人員鄭宇晃協助小隊長準備IV注射，然因患者年邁且呈現OHCA，血管低沉，經過兩次注射後總算成功打上IV，並每5分鐘給予腎上腺素。

    4人合力偕同將患者送上救護車並持續使用LUCAS（自動心肺復甦機）進行搶救，因現場人員僅小隊長為EMTP（高級救護）人員可持續給予預立醫囑給藥，親自上救護車進行後續給藥作業，並立即將患者送往柳營奇美醫院診治。送至醫院後，仍繼續與死神拔河搶人，進行不中斷CPR搶救，經過無縫接軌的搶救，患者於16時39分回復自發性循環。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    強化「中級救護技術員」救護能力 屏榮醫院協辦訓練課程
    2023/03/01 20:28

    強化「中級救護技術員」救護能力 屏榮醫院協辦訓練課程
    桃市引進救命利器「骨針」 可即時給藥搶救患者性命
    2023/03/01 18:02

    桃市引進救命利器「骨針」 可即時給藥搶救患者性命
    桃市消防局昨今受理18件疑因天冷OHCA 僅1人救回
    2023/02/15 11:43

    桃市消防局昨今受理18件疑因天冷OHCA 僅1人救回
    寒流發威 新北6天53人瀕死送醫 只救回15人
    2023/01/31 16:59

    寒流發威 新北6天53人瀕死送醫 只救回15人
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播