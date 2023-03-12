7旬翁無呼吸意識 親友直接載往消防隊求援 警消動員搶回一命

70歲陳姓老翁身體不適，今日下午被送至白河消防隊求援時已無呼吸、無意識，警消在隊部前展開急救並緊急送醫，幸迅速處置得宜，將老翁從鬼門關拉回。（南市消防局提供）

2023/03/12 23:28

〔記者王涵平／台南報導〕70歲陳姓老翁身體不適，今日下午由親友載送至白河消防隊求援時已無呼吸、無意識，警消全員奪門而出，在隊部前展開急救並緊急送醫，幸迅速處置得宜，將老翁從鬼門關拉回。

今日下午16時23分，1輛轎車直接開至白河消防分隊求救，車內老翁呼吸困難，值班小隊長周哲丞見狀，指示救護人員進行初步評估後，發現患者OHCA無呼吸無意識。

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分隊全部人員聽到急救廣播，全員立即衝出進行急救，備勤人員王健霽進行高品質CPR，救護人員沈哲弘協助進行貼上AED（自動體外心臟去顫器），並插上進階呼吸道進行人工呼吸。

救護人員鄭宇晃協助小隊長準備IV注射，然因患者年邁且呈現OHCA，血管低沉，經過兩次注射後總算成功打上IV，並每5分鐘給予腎上腺素。

4人合力偕同將患者送上救護車並持續使用LUCAS（自動心肺復甦機）進行搶救，因現場人員僅小隊長為EMTP（高級救護）人員可持續給予預立醫囑給藥，親自上救護車進行後續給藥作業，並立即將患者送往柳營奇美醫院診治。送至醫院後，仍繼續與死神拔河搶人，進行不中斷CPR搶救，經過無縫接軌的搶救，患者於16時39分回復自發性循環。

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