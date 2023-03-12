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    嘉義縣警方掃蕩幫派 稽查小吃部理髮業

    嘉義縣警方查察小吃部、理髮業。（警方提供）

    嘉義縣警方查察小吃部、理髮業。（警方提供）

    2023/03/12 09:23

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕近期國內發生多起幫派、槍械、暴力犯罪等治安事件，更發生幫派分子借用春酒聚會等名義營造豪奢排場，引發社會不良觀感，嘉義縣警察局規劃執行「幫派組合專案臨檢」，連日來查獲毒品案12件12人、公共危險4件4人、竊盜案4件5人、詐欺案2件2人、妨害自由2件2人、槍砲案1件1人（查扣涉案槍枝1枝）、通緝犯2人（竊盜、強盜通緝），水上分局昨晚由分局長楊迪光帶班對所轄練歌場、小吃部、理髪業等特種行業及附近重要道路進行路、臨檢，遏阻不法，淨化治安。

    嘉義縣警察局於3月8日起連日動員警力百餘名及結合第三方警政聯合稽查，由局長林宏儒率隊搜索、臨檢黑道幫派經營、依附、圍事的KTV、小吃部、養生館等治安風險處所計46處；林宏儒表示，黑幫組織及賭博犯罪危害社會甚鉅，衍生諸多暴力犯罪，為遏止非法賭場及暴力犯罪發生，落實打擊黑道幫派及各項不法犯罪，並運用第三方警政策略，如有發現不法情事，將移請主管機關施以斷水、斷電、裁罰等行政干預措施手段，並追查不法所得斷絕金流。

    楊迪光說，昨晚結合擴大取締酒駕及全國同步掃黑專案，對練歌場、小吃部、理髪業等特種行業及附近重要道路進行路、臨檢，深入偵蒐不良組織及幫派，並針對其所投資經營、賴以維生行業及依附處所持續行政干預，嚴正呼籲轄內業者善盡企業社會責任，配合政府維護治安、掃蕩幫派行為。

    嘉義縣警方查察小吃部、理髮業。（警方提供）

    嘉義縣警方查察小吃部、理髮業。（警方提供）

    嘉義縣警察局長林宏儒（中）帶隊臨檢。（警方提供）

    嘉義縣警察局長林宏儒（中）帶隊臨檢。（警方提供）

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