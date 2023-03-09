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    黑幫高調春酒遭警鎖定查抄 竹聯幫至堂明晚春酒臨時喊卡

    黑幫高調舉辦春酒宴會，引來警方關注，準備進行大掃蕩，竹聯幫至堂原訂明晚在台北市中山區舉辦的春酒臨時取消。（記者姚岳宏翻攝）

    黑幫高調舉辦春酒宴會，引來警方關注，準備進行大掃蕩，竹聯幫至堂原訂明晚在台北市中山區舉辦的春酒臨時取消。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/03/09 19:19

    〔記者邱俊福／台北報導〕黑幫近期先後在觀光飯店舉辦大型春酒，其中明仁會更以停滿超跑名車、還找來超過150名旗袍辣妹助陣，公然挑釁警方，引發警政署署長黃明昭震怒，昨規劃針對這些幫派展開大掃蕩，導致竹聯幫至堂原訂明晚在台北市中山區「鉅星匯」餐廳舉辦春酒，席開40桌，也在此氛圍與警方積極約制下，臨時喊卡。

    明仁會日前耗資超過400萬元辦春酒，找來身高超過165公分的旗袍辣妹擺場面，一排排在樓下迎賓，當場被坐鎮現場蒐證的北市警中山分局長陳金城制止，飆嗆：「只要站出來，我一定翻臉！」隨後，辣妹們退往樓上迎賓。

    此外，警方在飯店外重兵查抄赴宴人員資料時，部分不配合出示身分證件，也不願報身分字號，供查驗，刻意阻饒，也讓在場中山分局長陳金城看得非常火大，直接飆罵「沒帶身分證都直接帶回去派出所查！我陪你們玩...」，最後對方只好出示證件，配合查驗。

    警方表示，原本接獲情資，竹聯幫至堂明晚將在台北市中山區「鉅星匯」餐廳舉辦春酒，席開40桌，已著手規劃相關勤務，部署強勢警力進行臨檢盤查，以逐一過濾拍照建檔，但目前接獲消息，該場春酒已經臨時取消。

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