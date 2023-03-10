抓起來！北投警嚴打黑幫 飛象過河逮竹聯幫和堂擁槍成員

北投警方在轄內擴大臨檢。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/10 01:12

〔記者王冠仁／台北報導〕黑幫舉辦春酒宴行徑誇張又高調，引發社會反感，台北市警方加強掃蕩黑幫，北投分局昨晚（9日）循線逮到竹聯幫和堂許姓成員，在他住處查扣2把改造手槍、11發子彈，依槍砲與毒品罪嫌送辦。

警方調查，許姓男子平時混跡桃園地區，有多項毒品前科，還曾涉犯強盜、槍砲等刑案，是地方頭痛人物。北投警方日前接獲線報，許男擁槍自重，警方布線追查，昨天到桃園住處逮人，查扣改造手槍2枝、子彈11顆、彈頭1顆、開山刀1把，以及毒品吸食器1組。

請繼續往下閱讀...

北投分局說，因應近日黑道幫派在觀光飯店以舉辦春酒方式彼此串連，行徑囂張，刻意壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感，為展現警察穩定治安、遏制街頭暴力決心，杜絕易滋事場所違法犯案，9日夜間實施靖城掃黑暨幫派組合專案掃蕩臨檢，以確保轄區治安稳定，社會安全。

北投分局為維護轄區治安及展現公權力，結合社區警政再出發工作，建立友善通報網，持續清查轄區KTV、卡拉OK、小吃店等業者，幫派經營、圍事及依附的行業場所實施強力掃蕩，阻斷幫派分子經濟來源，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活。

北投分局已責令所屬單位針對幫派零容忍，絕對要強力打擊，絕不手軟，並嚴正呼籲國內商家業者應善盡企業社會責任，全力配合政府維護治安、掃蕩黑幫的作為，以建造安全舒適的生活環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

北投警方循線逮到許嫌查扣槍枝及子彈。（記者王冠仁翻攝）

北投警方擴大臨檢。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法