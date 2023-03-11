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    花蓮警破獲天道盟同心會地下錢莊、討債集團 再逮金主到案送辦

    花蓮縣警局查獲地下錢莊及暴力討債集團、錢莊上游金主，還起出本票、借據等。（花蓮警方提供）

    花蓮縣警局查獲地下錢莊及暴力討債集團、錢莊上游金主，還起出本票、借據等。（花蓮警方提供）

    2023/03/11 15:58

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮警方上月查獲天道盟同心會在花蓮據點，破獲地下錢莊及討債集團，拘提綽號「國聯小霸王」21歲杜嫌後，持續「向上溯源」，由檢察官指揮警方持拘票、搜索票大動作逮人，破獲該集團金主蘇姓嫌犯等7人到案，並查獲空氣長槍、借款本票契約等證物，花蓮警方今表示，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇、重利等罪嫌送辦。

    花蓮縣警察局刑事警察大隊掃黑專責隊表示，昨由花蓮地檢署檢察官指揮，動員花蓮、吉安、新城、鳳林、玉里警察分局警力共46人，持檢方拘票及法院搜索票，兵分多路前進集團堂口及據點共6處進行搜索，共計查獲空氣長槍2把、借款本票7張、借款契約書6張、手機9支等證物，同時向上溯源，拘提逮捕集團幕後蘇姓金主及集團成員共計7人。

    警方表示，這次查獲的蘇姓嫌犯，為上月杜嫌暴力討債集團金主，同為天道盟同心會在花蓮據點，其經營地下錢莊放高利貸，月息20分，也就是說如借款10萬元，1個月利息2萬、年息24萬，如沒有按時還款則聚眾暴力討債，查獲後成功阻斷其金流。

    花蓮縣警察局長呂世明說，黑幫近來刻意從地下聚會轉地上活動，竟大舉在酒店喝春酒、擺出豪車辣妹場面，等囂張氣焰造成民眾恐慌。

    呂世明說，為遏止幫派囂張氣焰，花蓮縣警局配合警政署政策，昨晚轄區各分局同步執行「威力掃蕩專案行動」，昨深夜動員全縣113名警力，強勢臨檢掃蕩轄內幫派所經營、依附、圍事及賴以維生的酒店、夜店等營業場所共38處，以壓制黑幫氣焰，展現絕不容許黑幫挑戰公權力的決心。

    包括蘇姓金主等7名暴力討債集團成員，被警方依照組織犯罪、重利等罪嫌送辦。（警方提供）

    包括蘇姓金主等7名暴力討債集團成員，被警方依照組織犯罪、重利等罪嫌送辦。（警方提供）

    花蓮縣警局查獲地下錢莊及暴力討債集團、錢莊上游金主，也包括兩把空氣長槍。（花蓮警方提供）

    花蓮縣警局查獲地下錢莊及暴力討債集團、錢莊上游金主，也包括兩把空氣長槍。（花蓮警方提供）

    花蓮縣警局查獲地下錢莊及暴力討債集團、錢莊上游金主，還起出本票、借據等。（花蓮警方提供）

    花蓮縣警局查獲地下錢莊及暴力討債集團、錢莊上游金主，還起出本票、借據等。（花蓮警方提供）

    花蓮警方昨晚執行威力掃蕩，清查取締各八大行業場所共38處，展現掃蕩黑幫決心。（警方提供）

    花蓮警方昨晚執行威力掃蕩，清查取締各八大行業場所共38處，展現掃蕩黑幫決心。（警方提供）

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