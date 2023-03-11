中市警局長親帶隊稽查 爆乳酒店小姐見警犬嬌嗲「好可愛喔」
2023/03/11 10:46
〔記者張瑞楨／台中報導〕黑道幫派日前舉辦春酒，以超跑並聘請旗袍辣妹高調炫富，引發社會觀感不佳，警政署下達「打擊犯罪、掃黑制暴」的專案，台中市警局局長李文章，昨天深夜至今天（11日）清晨親自帶隊稽查酒店，還派遣警犬一併值勤臨檢，許多不怕狗、穿著低胸禮服的酒小姐，嬌嗲說「狗狗好可愛喔！」成為臨檢的另類插曲。
這場稽查臨檢，主要集中於海派七店、海派八店（俗稱海七、海八）等酒店，另有重要道路的路檢等勤務，由中市刑事警察大隊大隊長林明佐統籌，計出動236名警力，另外，此一專案從本月9日起，至今天為止，3天共計臨檢稽查有竹聯幫或其他不良幫派相關的場所261處，共查獲違反毒品危害防制條例案109人、槍砲條例案1人、洗錢防制法案15人、賭博案3人、傷害案3人、妨害自由案15人、公共危險33人、詐欺案10人、毀損案1人、槍砲案1人與改造槍2支。
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昨天「加班出勤」的3隻警犬，分別是執行世界棒球經典賽的場地安全，加班到酒店繼續值勤的Tiny（小名「水餃」），以及Candy、Lala，3隻警犬負責於酒店聞嗅是否有毒品，部分怕狗的酒小姐，把皮包打開，伸長手遞給警犬嗅聞，但也有許多不怕狗的小姐，嬌嗲猛呼「狗兒很可愛」。