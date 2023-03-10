黑幫太招搖 北市警擴檢酒、夜店

北市警局長張榮興表示，未來針對黑幫的春酒或大型聚會，會調派警力加強執法。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/10 05:30

張榮興︰幫派活動不得找辣妹、擺名車炫耀

〔記者王冠仁／台北報導〕近來黑幫舉辦春酒宴，因行徑高調、炫富引發爭議；台北市警局對此宣布，將舉辦為期一週的持續性擴大臨檢，全力掃蕩黑幫依附的維生場所，尤其針對竹聯幫仁堂旗下明仁會與旭仁會。北市警局長張榮興強調，黑幫這些行徑等同公然挑戰公權力，未來針對黑幫的春酒或大型聚會，會調派警力加強執法，並強力約束黑幫不得再出現找辣妹、擺名車等炫耀行為，警方將堅決與黑幫勢不兩立。

為期一週持續性擴大臨檢

台北市刑警大隊昨舉行「數位科技戰情中心」揭牌儀式，張榮興陪同市長蔣萬安出席後接受媒體訪問；張表示，對於黑道幫派，警方將鎖定其依附維生的場所、據點、行業，進行逐波掃蕩；幫派中帶頭為首的份子，警方也會追查其不法行為，未來會朝組織犯罪來究辦，以「肅清」、「溯源」為最大的目標。張也呼籲飯店業者，要配合警方一同來維護社會的治安。

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北市警在前晚十一時許，就執行打擊黑幫的第一波行動，警方動員中山、大安、信義、松山等分局共兩百多名警力，先後前往轄內的酒店進行擴大臨檢，以實際行動來針對囂張、猖狂的黑幫份子，進行全面強勢執法壓制。昨凌晨時刻，警方臨檢期間，先後查獲兩名詐欺通緝犯與一名偽造文書通緝犯。

北市警指出，此次擴撿勤務就是專門針對明仁會、旭仁會等黑幫經營圍事的大型酒店、夜店，以及幫派分子易聚集的特種行業處所，結合第三方警政，實施區域封鎖、路檢及查緝掃蕩作為，來壓制黑幫氣焰。未來會要求各分局持續蒐集相關情資，針對明仁會、旭仁會等幫派進行掃蕩，展現打擊犯罪之決心。

蒐集相關情資 掃蕩不法黑幫

旭仁會、明仁會先後在本月四日、六日晚間，於台北市五星級萬豪酒店舉辦春酒，現場不僅停放多台超跑，明仁會更找來上百名身穿旗袍的辣妹迎賓，相關畫面近日流出，引發外界譁然。

警方打擊黑幫首波行動，前往酒店擴大臨檢。（記者王冠仁翻攝）

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