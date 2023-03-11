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    黑幫春酒排場太囂張 基警百餘警力二度掃蕩黑幫據點

    基隆市警察局張樹德（左2）昨晚8時許，率領百餘名警力，前往PUB、KTV、酒店、電子遊藝場等45處場所實施「威力掃蕩黑幫擴大臨檢專案」，展現警方執法威信。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警察局張樹德（左2）昨晚8時許，率領百餘名警力，前往PUB、KTV、酒店、電子遊藝場等45處場所實施「威力掃蕩黑幫擴大臨檢專案」，展現警方執法威信。（記者林嘉東翻攝）

    2023/03/11 08:45

    〔記者林嘉東／基隆報導〕近日黑道幫派份子藉舉辦春酒、辣妹迎賓，營造豪奢排場、壯大幫派聲勢。基隆市警局為維護轄區治安，昨（11日）晚間再次擴大臨檢，動員100多名警力，針對45處治安熱點，實施威力掃蕩勤務，展現警方執法威信。

    昨晚擴檢勤務，由基隆市警察局長張樹德親自率領各分局警力、刑事警察大隊等外勤單位，昨晚8點至分局轄內幫派份子經常出入之PUB、KTV、酒店、電子遊藝場等場所執行臨檢，利用優勢警力抑制幫派成員聚集活動，減少事端發生；這也是基隆市警局繼 9日深夜執行「威力掃蕩黑幫擴大臨檢專案」後，第2次實施大規模擴大臨檢。

    此次擴大臨檢勤務，除動員刑事警察大隊外，還投入、保安警察隊、交通警察隊、少年警察隊及婦幼警察隊等警力，共出勤100多名警力，針對45處治安熱點，實施擴大臨檢勤務。

    警方昨晚鎖定盤檢轄區幫派組合據點、遊戲場、宮廟、KTV、小吃店、汽車旅館為清查重點，藉以發掘潛藏治安死角，並清查有無黑幫犯罪集團利用轄內營業、聚合處所從事不法犯罪情事。

    局長張樹德強調，警方將持續針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業執行重磅掃蕩，加強查緝毒品源頭、詐騙案件，淨化本市社會治安環境，並呼籲市民如有發現不法情事，歡迎撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，共同維護本市治安，打造基隆市成為最友善、安全、宜居城市，讓人民安居樂業。

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    基隆市警察局張樹德（左3）昨晚8時許，率領百餘名警力，前往信二路好樂迪KTV等等45處場所實施「威力掃蕩黑幫擴大臨檢專案」，展現警方執法威信。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警察局張樹德（左3）昨晚8時許，率領百餘名警力，前往信二路好樂迪KTV等等45處場所實施「威力掃蕩黑幫擴大臨檢專案」，展現警方執法威信。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警局為維護轄區治安，昨（11）日晚間再次擴大臨檢，動員100多名警力，臨檢45處治安熱點，實施威力掃蕩勤務，展現警方執法威信。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警局為維護轄區治安，昨（11）日晚間再次擴大臨檢，動員100多名警力，臨檢45處治安熱點，實施威力掃蕩勤務，展現警方執法威信。（記者林嘉東翻攝）

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