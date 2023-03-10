男警執行掃黃勤務竟2度襲胸女警 被記過提告獲撤銷原因曝光

男警兩度襲胸女警被記一大過，經他提告請求撤銷，北高行認為，警方只針對他第2次性騷擾決議處分，屬有瑕疵，判決撤銷。（示意圖）

2023/03/10 12:27

〔記者溫于德／台北報導〕3年前台北市警局一名男員警執行掃黃勤務，見女警正在調整密錄器，二度襲胸得逞，男員警後來被記一支大過，他不服提告，台北高等行政法院認為，男警連續兩次襲胸，警分局考績委員會卻只針對他第2次性騷擾部分決議處分，屬有瑕疵，因此判決撤銷，要求另為適法處分。可上訴。

2020年8月24日下午，這名男警在一家飯店前執行「淨城掃黃」勤務，並與女警一同等候應召女到場；此時，女警認為對準大門口蒐證的密錄器，會因為電源閃爍而被人發現，決定上前調整，男警卻指如此調整方式不行為由，以手肘摩擦女警左胸。

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女警當下受到驚嚇感覺被性騷擾，急著想離開，但擔心勤務失敗而作罷，不過女警已有警覺心，刻意與男警保持相當距離，也用手與黑色包包保護胸部

然而，女警再度調整密錄器位置時，男警再度從女警身後靠近，並趁女警轉身離開時，緊貼女警胸部並摩擦，同時發出「啊啊」兩聲；女警再度感到被性騷擾，卻礙於正在執行勤務，只能隱忍

女警待勤務結束後，透過LINE訊息向派出所巡佐反映這件事同時告知其他女警，並立即向帶班幹部報告。事後警分局考績委員會決議對男警記一支大過，由台北市政府做出懲處；男警不服提告，請求撤銷。

北高行認為，警分局考績委員會只針對男警第2次性騷擾部分決議處分，但男警故意碰觸女警共有2次，因而認定處分有瑕疵，因此判決撤銷，要求另為適法處分。

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