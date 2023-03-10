為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男警執行掃黃勤務竟2度襲胸女警 被記過提告獲撤銷原因曝光

    男警兩度襲胸女警被記一大過，經他提告請求撤銷，北高行認為，警方只針對他第2次性騷擾決議處分，屬有瑕疵，判決撤銷。（示意圖）

    男警兩度襲胸女警被記一大過，經他提告請求撤銷，北高行認為，警方只針對他第2次性騷擾決議處分，屬有瑕疵，判決撤銷。（示意圖）

    2023/03/10 12:27

    〔記者溫于德／台北報導〕3年前台北市警局一名男員警執行掃黃勤務，見女警正在調整密錄器，二度襲胸得逞，男員警後來被記一支大過，他不服提告，台北高等行政法院認為，男警連續兩次襲胸，警分局考績委員會卻只針對他第2次性騷擾部分決議處分，屬有瑕疵，因此判決撤銷，要求另為適法處分。可上訴。

    2020年8月24日下午，這名男警在一家飯店前執行「淨城掃黃」勤務，並與女警一同等候應召女到場；此時，女警認為對準大門口蒐證的密錄器，會因為電源閃爍而被人發現，決定上前調整，男警卻指如此調整方式不行為由，以手肘摩擦女警左胸。

    女警當下受到驚嚇感覺被性騷擾，急著想離開，但擔心勤務失敗而作罷，不過女警已有警覺心，刻意與男警保持相當距離，也用手與黑色包包保護胸部

    然而，女警再度調整密錄器位置時，男警再度從女警身後靠近，並趁女警轉身離開時，緊貼女警胸部並摩擦，同時發出「啊啊」兩聲；女警再度感到被性騷擾，卻礙於正在執行勤務，只能隱忍

    女警待勤務結束後，透過LINE訊息向派出所巡佐反映這件事同時告知其他女警，並立即向帶班幹部報告。事後警分局考績委員會決議對男警記一支大過，由台北市政府做出懲處；男警不服提告，請求撤銷。

    北高行認為，警分局考績委員會只針對男警第2次性騷擾部分決議處分，但男警故意碰觸女警共有2次，因而認定處分有瑕疵，因此判決撤銷，要求另為適法處分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    一句「有糖吃」讓她成柔道高手 女警以自身經歷鼓勵原鄉童
    2023/02/28 00:03

    一句「有糖吃」讓她成柔道高手 女警以自身經歷鼓勵原鄉童
    助理違規被開單投訴女警態度不佳 劉世芳服務處：該罰就罰
    2022/12/23 18:11

    助理違規被開單投訴女警態度不佳 劉世芳服務處：該罰就罰

    高雄觀光之最！讓世界走入璀璨愛河灣
    加拿大台裔女警殉職 家人追憶：她在熱愛的工作奉獻生命是種幸福
    2022/10/29 09:25

    加拿大台裔女警殉職 家人追憶：她在熱愛的工作奉獻生命是種幸福
    西班牙法院廢女警身高限制 沒160公分不再是問題
    2022/07/19 17:58

    西班牙法院廢女警身高限制 沒160公分不再是問題
    無獨有偶？台中豐原男警潛入女警宿舍 以前也曾發生過
    2022/05/26 19:34

    無獨有偶？台中豐原男警潛入女警宿舍 以前也曾發生過
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播