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    首頁　>　社會

    穿越馬路只看右邊害騎士摔車 男辯左眼視網膜剝離看不見

    簡姓男子亂過馬路，害女騎士摔車後，受有鎖骨骨折等傷；基隆地檢署今天偵結，將簡男依過失傷害罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

    簡姓男子亂過馬路，害女騎士摔車後，受有鎖骨骨折等傷；基隆地檢署今天偵結，將簡男依過失傷害罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

    2023/03/08 15:50

    〔記者林嘉東／基隆報導〕簡姓男子亂過馬路，捨斑馬線不走，過馬路又只看前方與右側，與從左側騎來的女騎士發生碰撞，害女騎士摔車，受有鎖骨骨折等傷；警方調查時，簡男辯稱，他因為左眼視網膜剝離看不見，才沒看左邊；基隆地檢署今天偵結，將簡男依過失傷害罪嫌起訴。

    起訴書指出，簡姓男子去年4月某日傍晚近6時許，行經基隆市中正區新豐街時，任意穿越馬路，還沒走到對街，與朝簡男左側騎來的張姓女騎士發生碰撞，致女騎士摔車，受有頸部扭、挫傷，右側鎖骨骨折，右手腕挫傷、右膝擦挫傷等傷害。

    經警方調查，張女見突然穿越馬路的簡男時，為了閃避他，繞至簡男後方；未料，簡男走到路中央時，又突然轉身，才會與張女的機車發生碰撞。

    此外，簡男捨斑馬線不走，選擇任意穿越馬路，加上簡男穿越馬路時，又只有看右邊，不看左側，以至於未看到朝他左側騎來的張女。

    簡男到案時供稱，他因為左眼視網膜剝離，所以過馬路時沒有看左邊，因為他看不到。

    檢方認定，簡男過馬路時不走斑馬線，選擇任意穿越，是造成整起事故的主因，將簡男依過失傷害罪嫌起訴。

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