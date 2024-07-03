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侵吞台北律師公會9千多萬會費 女會計泣訴請不到律師

台北律師公會前女會計李雪琴（見圖），向法官哭訴「因為我侵佔的是律師的會費，我找不到律師」，曾幫她辯護的律師還遭同業排擠而解除委任。（資料照）

台北律師公會前女會計李雪琴（見圖），向法官哭訴「因為我侵佔的是律師的會費，我找不到律師」，曾幫她辯護的律師還遭同業排擠而解除委任。（資料照）

2024/07/03 16:48

〔記者張文川／台北報導〕台北律師公會前女會計李雪琴，任職期間利用處理公款及辦活動等機會，以作帳、偽造傳票等手法「螞蟻搬象」，侵占6千多萬元公款挪為私用，被判刑7年定讞，已發監服刑，檢方另查出她在2009至2012年間另侵吞2910餘萬元，今年2月另案起訴，台北地院今開庭提訊李女，她認罪但不確定侵佔金額，她還向法官哭訴「因為我侵佔的是律師的會費，我找不到律師」，曾幫她辯護的律師還遭同業排擠而解除委任。

李女自1998年11月至2021年1月間擔任北律秘書處會計，負責處理北律公款，卻於2009年至2020年間，陸續挪用公款長達12年，得款用以繳納她的保險費和母親看護費。其中，2013至2020年間侵吞6千餘萬元，偵查期間返還640萬元，最高法院今年4月依業務侵佔罪將她判刑7年、沒收5458萬元定讞入監。

北檢持續清查發現，李女於2009年至2012年間，每年各侵佔830萬、738萬、784萬、558萬餘元，共2910餘萬元，今年4月另行起訴。

北院法官今開庭，李女認罪坦認犯行，但她無法確定侵佔金額，因為手頭沒有資料可供核對，不過她承認在電腦上修改轉帳傳票，連動到月報表、季報表、半年度及全年度的損益表、資產負債表的更動，列印成年報，給公會於會員大會審視。

法官表示，由於她全盤認罪，合議庭評議後決定採簡易判決處刑，由受命法官獨任審判。北律的委任律師表示，已另提民事求償訴訟，北院民事庭本週五（7月5日）宣判。

李女庭末向法官泣訴，她想要找律師，但因對造是台北律師公會，她侵佔了律師繳的會費，以致找律師遇到困難，她之前的律師遭到其他律師排擠，以致解除委任。

法官表示，李女不符合指定辯護條件，無法由公設辯護人或法扶指派律師，法院無法替她找律師，勸她可請家人或自行委請律師。全案定8月14日再開庭。

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