高雄校車司機與騎士發生口角 駛離時擦撞路樹這下歪腰了

搭載學生的客運司機與騎士在路邊爭吵。（民眾提供）

2023/03/08 14:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區建國一路某中學前，昨天（7日）一早7點多發生搭載學生的客運司機與騎士因行車糾紛爆發口角，火爆場面不僅讓學生看傻眼，55歲伍姓司機也疑似怒氣未消駛離時未注意而擦撞到路樹，憤而提告22歲黃姓男騎士涉嫌強制罪，警方已介入偵辦。

有民眾在網路社群貼出影片，畫面見1名機車騎士到客運車門前與司機理論，司機先是嗆騎士「我要靠邊停車你嗶什麼？你有病嗎？」，騎士回話「你打方向燈就能靠邊停嗎？你是什麼駕駛？你是學校司機耶」，並強調自己有行車紀錄器回問司機要不要叫警察？伍姓司機憤而連聲炮怒嗆「你在恐嚇我嗎？」

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對此，苓雅分局凱旋所指出，員警獲報到場了解，伍姓客運駕駛沿建國一路往西行駛時，欲右切停至中學前，同方向黃姓騎士按喇叭示警，伍男隨即使用車上廣播器指責對方，隨後雙方臨停路邊而有口角糾紛。

警方表示，過程中伍男欲將駕駛大客車往前行駛欲臨停路邊時，車身不慎擦撞行道樹，員警到場依A3交通事故查處，事後伍男認黃男的行為涉嫌強制罪，已通知黃男到案說明。校方則表示，事件已由警察單位介入調查。

客運司機欲往前開時，車身擦撞到路樹。（民眾提供）

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