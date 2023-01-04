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    彰化縣10大超速取締排行榜出爐 罰單吸金破億元

    彰化縣去年「測速王」由去年4月才設立的社頭鄉員集、崙饒路路口測速桿拿下，總計取締12259件奪冠。（資料照，記者陳冠備攝）

    彰化縣去年「測速王」由去年4月才設立的社頭鄉員集、崙饒路路口測速桿拿下，總計取締12259件奪冠。（資料照，記者陳冠備攝）

    2023/01/04 00:09

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕來了！彰化縣去年10大超速取締排行榜出爐了，至少為縣庫入帳1.4億元！「測速王」由去年4月才設立的社頭鄉員集、崙饒路路口測速桿拿下，總計取締12259件奪冠，而第2名到第4名都是機動測速，美港公路伸港段與和美段分居第2、3名，第4名是台1線彰化市中山路！

    彰化縣「測速王」以往都是由彰化市台74甲線（東外環）2.2k測速桿拿下，並連續稱霸數年，由於太多駕駛人都曾吞下超速罰單，在2022年終於被打敗，還掉出10大排行榜，霸王則換上去年4月剛在社頭新設立的測速桿，這支員集、崙饒路路口的固定測速桿一設立，馬上就成為全縣最「吸金」的測速桿，平均每個月取締破千件。

    不過，超速取締排行榜的第2到4名則是機動測速，就是要測試用路人是否遵守速限上路，第2名是美港公路1.44公里處有10530件、第3名是美港公路5.735公里處有9431件，第4名是台1線187.68公里往大肚橋方向有9180件。

    其餘第5名到第10名是縣道139線7.7公里往彰化方向、和美鎮線東路3段291號南側170公尺、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口、社頭鄉中山路一段與和平三路口、員林市員埔路與三潭巷口，以及台74甲線8.02公里北上路段。

    彰化縣警方表示，無論是固定桿測速或是機動測速都不是為了跟民眾搶錢，開單取締也不是執法的目的，最重要的是維護用路人的安全，固定測速都會上網公告，機動測速也會依照規定，在執法取締的前方100公尺到300公尺處提醒用路人。

    彰化縣警方在美港公路的伸港與和美段都設有機動測速，取締件數高居不下。（彰化縣警局提供）

    彰化縣警方在美港公路的伸港與和美段都設有機動測速，取締件數高居不下。（彰化縣警局提供）

    彰化縣去年的十大取締超速排行榜出爐了，以往的測速桿王掉出了十大排名榜。（彰化縣警局提供）

    彰化縣去年的十大取締超速排行榜出爐了，以往的測速桿王掉出了十大排名榜。（彰化縣警局提供）

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