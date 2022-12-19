人在高雄卻被拍到新北騎車違規？他嘆：3個月了仍討不回公道

高雄朱先生7月接到新北市淡水警分局的告發單，指他騎車在關渡橋時，變換車道未依標線指示。（朱先生提供）

2022/12/19 12:14

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名朱先生7月接到新北市淡水警分局的告發單，指他騎車在關渡橋時，變換車道未依標線指示，但罰單的違規時間他人在高雄上班，「機車怎麼會出現在新北市呢？」第一次線上申訴遭駁回，第二次附上上班銀行監視器畫面佐證，至今3個月得不到回覆，朱先生無奈表示「3個月了仍討不回公道，行政效率這麼糟糕？」

朱先生投訴本報指，今年7月20日收到新北市淡水警分局的告發單，指7月12日下午5時26分，他騎車在淡水關渡橋上往八里方向，因變換車道未依標線指示遭告發，但根據民眾提供的照片，違規機車車牌模糊、照射的背景晦暗。

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朱先生說，他的機車一直在高雄使用，從未在新北市上路，他第一次7月27日線上申訴，淡水警分局8月29日回覆「舉發無誤」。第二次他調閱上班處銀行的監視器畫面，所幸罰單違規時間，拍到他騎機車進出清晰的影片。

9月6日，朱先生線上再次申訴，並附上影像佐證，但至今已3個月卻得不到回覆，他無奈地說「如果沒有這些影片，他真的要含恨！」

朱先生不滿的表示，民眾檢舉的照片模糊不清，經陳情申訴後為何要一直擾民，3個月了，為何行政效率這麼糟糕？「600元罰金不是很多，問題是非戰之罪啊！」

朱先生附上上班銀行監視器畫面佐證，至今3個月得不到回覆。（朱先生提供）

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