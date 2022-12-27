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    被檢舉「行駛中驟停」罰1.8萬 男喊冤提行政訴訟獲撤罰

    被檢舉「行駛中驟停」開罰1.8萬元，男喊冤提行政訴訟勝訴撤銷原裁處。（記者黃良傑攝）

    被檢舉「行駛中驟停」開罰1.8萬元，男喊冤提行政訴訟勝訴撤銷原裁處。（記者黃良傑攝）

    2022/12/27 00:31

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市劉姓男子駕車前往汽車保養廠，巧遇前方速食店有汽車排等得來速車道，他示意車輛讓他先過，疑激怒其中一輛車，緊跟在後，不讓他先開進保養廠，劉男曾示意要切入車道，兩輛車來回行駛、停煞3次，直到該車進入得來速車道後，劉才能將汽車駛進保養廠，幾天後，警方接獲檢舉，指他行駛中驟然煞車，被開單重罰1萬8千元，並記違規點數3點。

    劉男不服裁罰提行政訴訟，法官認為劉踩煞車3次，只是為了與對方爭辯，期間也確曾下車理論，並非惡意製造交通事故，也與「行駛中驟停」要件不符，裁定撤銷罰單。

    判決書指出，劉男於去年8月間，開車到鳳山區鳳頂路某保養廠維修車輛，因保養廠旁是一家速食店，當時有多輛轎車違停在保養廠門口，排隊等候進入得來速車道，劉男經過示意其中一輛車先讓他過，不料，前車駛入得來速後，後面車子緊跟在後，不願讓道。

    劉男來回3次煞停，直到該輛車進入得來速車道後，劉才能把汽車開進保養廠，但不久便收到民眾檢舉罰單，指他行駛中驟然煞車，開罰1萬8千元罰單，並記違規點數3點。

    劉男不服提行政訴訟，主張當時車行速度低，而且走走停停，時速低於5公里以下，3次煞停的距離也不到50公分，反指民眾的檢舉畫面，應是惡意變造、蓄意檢舉，要求能撤銷罰單。

    高雄地院法官認為所謂「行駛中驟然煞車」，其主要立法目的為遏阻飆車族等各種常見危害道路安全行為，如果要以該條處罰違規駕駛人，應以行駛在車道上，突然而蓄意驟減車速，或於車道上煞車或車道中暫停，足以妨礙車道、人車往來安全，裁定撤銷這張罰單，另予斟酌最適當處置。

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