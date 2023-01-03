酒駕累犯9萬罰單拖欠7年 查封不動產立馬分期繳

花蓮縣林姓男子酒駕遭罰卻積欠9萬元罰款，催繳後仍拒繳，法務部行政執行署花蓮分署準備查封林男老家後，林男迅速辦理分期付款繳納罰款。（行政執行署花蓮分署提供）

2023/01/03 16:06

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣林姓男子7年前在桃園中壢區酒駕遭開罰9萬元催繳多年後仍拒繳，去年5月間桃園市政府交通事件裁決處把案子移送到法務部行政執行署花蓮分署，執行官查封林男名下花蓮縣光復鄉未辦保存登記建物，林男擔心老家被拍賣，趕緊在農曆年前辦理分期，處理滯欠國家多年的罰單。

林姓男子設籍在花蓮光復，長期在桃園工作，2015年5月間在中壢區民族路酒駕，且為5年內酒精濃度超過規定標準2次以上無照駕駛酒駕累犯，桃園市政府交通事件裁決處9月間依法裁罰九萬元，林姓男子收到罰單後，7年來只繳了5000元，經多次催繳都未果。

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法務部行政執行署花蓮分署指出，去年5月花蓮分署受理後，併同林姓男子滯欠約1萬2000多元的健保案件，到林男戶籍址現場催繳，期限屆至仍未繳納，因林男除光復鄉未辦保存登記房屋，無其他可執行財產，花蓮分署先禁止稅籍移轉，並在去年底現場查封房屋，讓義務人滯欠多年的罰單履行繳納義務。

林姓義務人得知房屋快被查封，火速從桃園趕回光復老家，向執行官表示經濟狀況不佳且房屋為父親住處，因此透過專案申請分期，經移送機關同意，到分署繳納20000元並辦理分期。花蓮分署指出，隨著農曆春節腳步接近，配合法務部強力執行「滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，呼籲民眾喝酒不開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

花蓮縣林姓男子酒駕遭罰卻積欠9萬元罰款，催繳後仍拒繳，法務部行政執行署花蓮分署準備查封林男老家後，林男迅速辦理分期付款繳納罰款。（行政執行署花蓮分署提供）

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