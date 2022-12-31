你有高堂別人也有父母！ 酒駕累犯「哀兵」求易科罰金被打槍

酒駕累犯「哀兵」求易科罰金，向桃園地院提出聲明異議被駁回。（記者鄭淑婷攝）

2022/12/31 12:59

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市56歲張姓男子因酒駕移車自撞被判刑5月，檢察官認為張男先前已有3次酒駕紀錄，不給張男易科罰金機會，要他入獄服刑好好反省，張男以他是高齡、重病父母唯一的依靠，又是一家經濟支柱，向桃園地院提出聲明異議，法官認為張男連同此次已是4度酒駕等理由，且「其他用路人也有父母妻兒，或許也要負擔一家生計」，駁回張男聲明異議。

張男去年8月21日酒後欲將車輛移至車庫，不慎碰撞店家冷氣室外機，警方到場時張男在車內呼呼大睡，被叫醒後他拒絕酒測，警方將他帶往醫院抽血，換算吐氣酒精濃度高達1.685mg/l，幾乎已達爛醉程度，被依公共危險罪判處5月徒刑確定，執行時，桃園地檢署檢察官認為張男先前已有3次酒駕紀錄，不給予易科罰金機會，要他入獄服刑，張男不服向法院提出聲明異議。

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張男主張，他是兄弟姊妹中唯一與高齡父母同住者，也是唯一承擔照護責任的子女，又是一家經濟支柱，父母為中、重度身心障礙，父親又因重大疾病終日臥床，平時皆由他照顧、陪同回診，若他入監恐讓父母病況加劇、全家大亂，他自己也有心血管疾病，不適合入監服刑；此外，他先前雖有3次酒駕紀錄，距離此次已有3年之久，當天他有請人代駕，是抵達住處後想將車子移入車庫，過程中不慎自撞，相較開車上路惡性較輕，法院也判處6月以下可易科的刑期，檢方不准易科是指揮不當。

判決指出，張男此次已是4度酒駕，酒測值高達1.685，檢方已具體說明不准易科的理由，難認有何指揮不當之處；再者，張男事發後否認酒駕、拒絕酒測，根本未承認錯誤，張男辯稱情節輕微等不足採信，至於張男提出的照顧父母、為一家經濟支柱等皆屬個人理由，且張男屢次酒駕，既知以家中父母及經濟來辯駁，也應了解其他用路人也有父母妻兒，或許也要負擔一家生計，應將心比心、勿以惡小而為之，認為張男聲明異議為無理由，予以駁回。

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