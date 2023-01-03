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    台南殺警案後 中警研發「0822」AI偵測設備降低執勤風險

    台中市刑大科偵隊研發的「0822」AI設備。（市刑大提供）

    台中市刑大科偵隊研發的「0822」AI設備。（市刑大提供）

    2023/01/03 13:57

    〔記者許國楨／台中報導〕去年8月22日，台南市發生震警全國的逃犯持刀殺警案，造成兩名員警遇害殉職，台中市刑大科偵隊為防範警員值勤時，發生類似狀況，自行撰寫AI軟體，結合強光燈、蜂鳴器等設備，開發並據此命名「0822」系統，可偵測持刀歹徒等危機狀況，提前反制，降低執勤風險。

    警察勤務複雜，常需面對單警服勤狀況，但人的注意力很難一直維持高度專注，承擔高風險，台中市刑大科偵隊由隊上6名具有電機、資訊專業的同仁組成Next P.AI團隊，自行撰寫程式運用物件偵測模型YOLOv7，並組裝旋轉基座、視訊鏡頭、強光燈、蜂鳴器等裝置，設計開發「0822」設備。

    而該設備利用AI偵測現場有無持刀犯嫌，自動追蹤鎖定，同時以強光燈及警報音反制，藉以提升員警執勤安全、增加反應時間，同時該團隊也參加Intel舉辦的2022 DevCup AI競賽，從全國210組參賽團隊中脫穎而出，進入到實作組決賽並獲得人氣獎，也希望提升各界對警察執勤安全的重視。

    科偵隊長游啟明指出，該設備規劃安裝在勤務車輛，由「0822」自動警戒周遭環境，偵測到危險人事物時，立即鎖定對象反制，同時發出警報音吸引現場其他路人注意，並回傳現場影像及GPS等資料，通知值班員警立即派遣支援警力，讓AI變成警察的神隊友，更發揮「即時偵測、即時反制、即時告警」等3大效益。

    市刑大表示，命名為「0822」，是希望未來不要再發生警察遭受危害憾事，身處在AI年代，人工智慧結合資訊軟硬體，必定有相關設備輔助警察執勤，故以「0822」參加競賽，希望將此概念拋磚引玉讓業界瞭解實務需求，開發設計出穿戴式裝置等衍生產品，未來不只能輔助警察執勤，亦可應用在婦幼安全等領域。

    該偵測設備去年參賽獲得人氣獎。（市刑大提供）

    該偵測設備去年參賽獲得人氣獎。（市刑大提供）

    該偵測設備去年參賽獲得人氣獎。（市刑大提供）

    該偵測設備去年參賽獲得人氣獎。（市刑大提供）

    市刑大希望將此概念拋磚引玉，讓業界開發設計出穿戴式裝置等衍生產品輔助警察執勤。（市刑大提供）

    市刑大希望將此概念拋磚引玉，讓業界開發設計出穿戴式裝置等衍生產品輔助警察執勤。（市刑大提供）

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