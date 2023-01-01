假兒子「換手機」求助周轉 真爸爸匯56萬才知上當

警方提醒要預防「猜猜我是誰」詐騙，最重要是主動查證。（記者姚岳宏翻攝）

2023/01/01 14:45

〔記者姚岳宏／台北報導〕60歲吳姓男子去年11月接獲一通未顯示號碼來電，對方一開口便叫吳男「爸爸」，並稱因手機不小心掉進水裡所以換手機，要求吳男加他新的LINE

ID，再要求吳男借他錢周轉，吳男信以為真，共匯出56萬元，之後對方仍不斷以資金不足繼續要求匯款，吳男才覺有異，以兒子原本的聯絡方式確認，才知遇上「假兒子」。

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刑事警察局統計，去年1月至11月，「猜猜我是誰」詐騙手法發生797件，雖較前一年同期1144件，減少347件（-30.33%），但於各類詐騙手法仍排名第五，經分析以超過60歲的長輩為高風險族群，這類詐騙手法常利用長輩容易對親友、晚輩產生信任與同情進行詐騙；民眾如接獲自稱親友來電，以各種理由要求匯款，都應提高警覺主動查證。

警方調查，吳男當晚是以住家電話接獲這通未顯示號碼來電，對方劈頭就叫他爸爸，吳男起初覺得怪怪的，但因覺得對方聲音和態度，與兒子真的很像，才匯款兩次給對方，後來對方要他再匯錢，他覺得奇怪，才以原本的聯絡方式致電兒子，沒想到兒子卻說根本沒借錢，遂向派出所報案。

另一名也是在北部70歲張姓男子，12月中旬傍晚，在家接到一名男子的LINE通話，對方稱是「兒子」並要他更換LINE帳號。隔日假兒子再以LINE通話打給張男，宣稱他最近有一批貨款需要周轉，希望張男能幫忙，且今天就必須匯給他，並表示隔兩天就會還。

張男當下覺得是自己的兒子急需用錢，也沒多想，便至銀行臨櫃匯款至對方在LINE中所提供之帳戶，過了幾天，張男的太太擔心兒子近況，以兒子原本LINE帳號詢問，才確認兒子根本沒跟張男借錢，遭詐32萬元。

刑事局提醒，「猜猜我是誰」詐騙手法在一開始聯繫上時，通常會聲稱自己換手機號碼，這時就要提高警覺，且提供的匯款帳戶名稱如與親友本人名字不同，詐騙的可能性更是大幅提高，接到類似的陌生來電時，可以循著原有的聯絡管道向本人查證是否真有此事，千萬別因為對方的說詞就急著去匯款，保持懷疑並「主動查證」才能避免掉入詐騙陷阱，有任何疑問可隨時撥打24小時165反詐騙諮詢專線查詢。

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