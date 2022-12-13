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    叔叔住安養院要買醫療床？「猜猜我是誰」老梗差點騙她98萬

    警方阻止王婦被騙。（記者王冠仁翻攝）

    警方阻止王婦被騙。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/13 16:20

    〔記者王冠仁／台北報導〕73歲王姓老婦透過手機通訊軟體遇上詐騙集團，對方假冒成她的親戚，謊稱說居住於安養院的叔叔需要購買醫療床，要求王去銀行匯款98萬元。王信以為真，連忙跑到住家附近的銀行要匯款，但行員發現異狀報警，警方到場後致電給安養院，發現其叔叔根本沒有要買醫療床，替王婦守住積蓄。

    北市警北投分局今天公布此案的詐騙手法，再次呼籲民眾年關將近、詐騙集團手法層出不窮，民眾若遇到類似狀況應撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或撥打報案110專線和警方聯繫，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」原則方能破除歹徒詐騙計謀。

    警方調查，住在台北市的王姓老婦，先前透過手機通訊軟體加了一位好友，對方謊稱是她的親戚，不僅跟她噓寒問暖，還謊稱她住在安養院的叔叔近來因為身體狀況不好，需要自費購買醫療床，還請王幫忙去銀行匯款98萬元。

    王一時不察，聽到對方談及其叔叔住在安養院，也沒搞清楚對方到底是誰，就連忙記下匯款帳號，跑到中央北路上的銀行要辦理臨櫃匯款98萬元，幸虧行員關懷提問時察覺異狀並通報警方。

    警方獲報趕到，員警詢問王來龍去脈，王照實回答，但當警方進一步追問「那位親戚到底是誰？」王這時答不上來。員警研判她遇上詐騙集團典型的「猜猜我是誰」詐騙手法，於是要她先暫緩匯款，同時幫忙聯繫安養院求證；安養院接獲警方來電後，確認王婦的叔叔近來並沒有購買醫療床的需求，這才發現遇到詐騙集團。

    員警告訴王婦，近期通訊軟體上常有不明人士透過加入好友方式，佯稱為久未聯繫的親友以騙取錢財，往後如果又遇到類似狀況，一定要再三確認，才不會落入詐騙集團的圈套。

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