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    黑幫公祭白狼到場百餘名警力戒備 盤查1500人逮19名不法份子

    竹聯幫威堂林姓堂主母喪公祭，統促黨主席張安樂到場，新北市警方強力約制盤查，查獲19名不法份子。（記者吳仁捷翻攝）

    竹聯幫威堂林姓堂主母喪公祭，統促黨主席張安樂到場，新北市警方強力約制盤查，查獲19名不法份子。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/12/31 15:00

    〔記者吳仁捷／新北報導〕竹聯幫威堂林姓堂主母親今天公祭，警方預期將有可觀幫派動員到場，出動120名警力強制盤查、約制，包括中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂也到場，警方依法對參加公祭者攔查、蒐證，攔檢6名少年、查獲4名通緝犯、1名毒蟲、6人攜帶刀械及1名協尋少年共19人，強力約制不法，遏止幫派公祭衍生暴力。

    新北市警海山分局接獲情資，竹聯幫林姓堂主母喪，今天上午於新北市立殯儀館公祭，雖然警方已約制轄區列管幫派分子、幫派要角採取「不動員、不串聯、不以黑道名義參與」等原則，預期各地幫派份子仍大批出動弔唁，警方防制黑道乘隙滋事，由刑大、保大等單位編排120名警力，規劃蒐證組、路檢盤查組、機動巡邏組等警力，維持交通、現場秩序，對參加儀式黑幫分子、少年，依法攔查、蒐證，逐一攔檢，全程共盤查1500餘人。

    據了解，期間統促黨主席張安樂現身，警方密切監控，嚴防鬧事、滋擾，持續盤查到場份子，現場共查獲6名少年（帶回勤務處所，通知監護人領回）、4名通緝犯（違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由各1人及詐欺2人）、違反毒品危害防制條例1人、違反社會秩序維護法6人（無故攜帶刀械），及查獲協尋少年1人，全力防止發生暴力衝突或治安疑慮。

    海山警分局長周振安表示，今日勤務針對黑幫可能危安活動強勢執法，預防發生任何危害治安衝突，不容許黑幫擾亂社會秩序，全力防止暴力衝突或治安疑慮，有效遏止不法犯罪，嚴防不法份子串聯滋擾。

    竹聯幫威堂林姓堂主母喪公祭，統促黨主席張安樂到場。（記者吳仁捷翻攝）

    竹聯幫威堂林姓堂主母喪公祭，統促黨主席張安樂到場。（記者吳仁捷翻攝）

    竹聯幫威堂林姓堂主母喪公祭，新北市警方出動百餘人到場戒備。（記者吳仁捷翻攝）

    竹聯幫威堂林姓堂主母喪公祭，新北市警方出動百餘人到場戒備。（記者吳仁捷翻攝）

    竹聯幫威堂林姓堂主母喪公祭，統促黨主席張安樂到場，新北市警方強力約制盤查，查獲19名不法份子。（記者吳仁捷翻攝）

    竹聯幫威堂林姓堂主母喪公祭，統促黨主席張安樂到場，新北市警方強力約制盤查，查獲19名不法份子。（記者吳仁捷翻攝）

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