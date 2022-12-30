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    首頁　>　社會

    百公斤女子怒告知名餐館員工性騷擾 法官認定「誣告罪」對她判刑

    體重103公斤的小雪指控在餐廳上班的男同事對她性騷擾，法官認為兩人體型差距甚大，與常情不符，判小雪誣告罪成立。示意圖。（資料照）

    體重103公斤的小雪指控在餐廳上班的男同事對她性騷擾，法官認為兩人體型差距甚大，與常情不符，判小雪誣告罪成立。示意圖。（資料照）

    2022/12/30 11:44

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕小雪（化名）到高雄某知名異國料理店上班，她怒控餐廳廚師王男在她上班第二天起就對她襲胸、性騷擾，但檢方認定罪證不足處分不起訴，法官也查出，王姓男子身高164公分、體重66公斤，但小雪身高164公分、體重103公斤，兩人體型差距甚大，小雪卻說自己遭對方強力壓制猥褻得逞，與常情不符，加上其他可充滿漏洞的證詞，因此依誣告罪判她徒刑6月。

    判決指出，小雪於2019年8月26日到高雄某知名異國料理上班，上班不到一個月，她就指控在同餐廳廚房工作的王男，在她上班第二天就趁機摸她的頭髮和臉頰，甚至趁她如廁時尾隨進入廁所，拿剪刀抵住她的喉嚨，強行撫摸她的胸部。

    小雪說，她向餐廳老闆娘多次反映都沒有效，王男還變本加厲要求當他的女朋友，還會邊在廚房邊作菜邊放A片叫她看，她身心俱疲向教會和精神科醫師求助，最後決定報警揪出色狼。

    但檢方調查時，發現小雪的供詞前後不一、漏洞百出，且她也無法提出具體遭性騷擾和遭人猥褻的具體事證，因此偵結處分王男不起訴；王反告小雪誣告罪，高雄地院審理時，小雪強調自己說的都是真的，但因店內監視器壞掉，她也沒有辦法拿出自己被騷擾的事證。

    法官當庭勘驗王男和小雪的身高體重，發現王姓男子，身高164公分、體重66公斤，但小雪身高164公分、體重103公斤，兩人體型差距甚大，小雪卻說自己遭對方強力壓制猥褻得逞，與常情不符；且小雪說自己被用剪刀猥褻時有受傷，但在受傷後第四天才去醫院就醫，加上其他相關事證都跟小雪所控訴的內容不同，因此認定她誣告罪判徒刑6月，可上訴。

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