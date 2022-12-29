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    電梯持刀搶包案 警喬裝顧客外割撂倒亡命嫌

    唐嫌曾有持刀襲警前科，警方以優勢警力壓制而狼狽落網。（警方提供）

    唐嫌曾有持刀襲警前科，警方以優勢警力壓制而狼狽落網。（警方提供）

    2022/12/29 12:24

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮鄉東海村某電梯公寓社區26日傳出有男子持刀進入電梯內行搶，還割傷其中1名被害人，不過，警方早已鎖定嫌犯唐姓男子，昨天下午遠赴高雄小港，見唐嫌欲進超商採購，數名員警喬裝成顧客，於唐嫌不備時一湧而上，使出外割制伏唐嫌。

    日前這起驚悚案件為兩名女子夜間回家搭乘電梯，卻遭該名唐嫌尾隨進入，唐嫌雖然搶劫未遂，但仍用刀劃傷其中1名女子，案件發生後，隨即在迅速在純樸鄉村傳開，枋寮警分局擴大調閱監視器搭配科技偵查，2天內查知犯嫌身份及落腳處，遭強勢壓制逮捕到案。

    警方指出，年關將近加上唐嫌可能即將入獄，缺錢花用的他竟心生歹念，尾隨夜歸女子進入電梯持刀搶劫未遂逃逸，唐嫌隨即由樓梯逃逸，警方獲報後，立即成立專案小組，調閱監視器，果然發現轄區48歲唐姓治安人口涉有重嫌，立即前往唐姓犯嫌住處查緝，但唐姓犯嫌犯案後即未返家，疑似要躲避入獄而亡命離家。

    警方隨即擴大調閱監視器搭配科技偵查，發現唐嫌犯案後即逃往高雄市小港區一帶藏匿，歷經2天不眠不休追查，於昨天鎖定唐姓犯嫌落腳處，因唐姓犯嫌曾有持刀攻擊警方且遭判刑確定紀錄，專案小組不敢大意，利用唐姓犯嫌前往超商購物警戒心較弱之際，喬裝顧客以優勢警力強力壓制唐姓犯嫌逮捕到案，全案依法移請臺灣屏東地方檢察署偵辦。

    枋寮警分局長黃政龍在此呼籲，年關將近，市場現金需求增加，不法之徒易鋌而走險，民眾應多加留意周遭可疑人事，警方已增加金融機構的巡邏密度，規劃埋伏、守望勤務，防範被尾隨強盜、搶奪及竊盜等，並將於春節前後投入編排金融機構守望勤務及護鈔服務，保障民眾存提款的安全。

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