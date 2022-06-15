高雄男買權利車竟持刀傷人劫車 夜逃彰化天沒亮就被逮了

苓雅警方今凌晨4點多在彰化市某汽車旅館查獲黃男，全案依加重強盜罪偵辦。（圖讀者提供）

2022/06/15 08:33

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄苓雅區今凌晨發生持刀劫車強盜案！28歲黃姓男子約定25歲林姓男子以19萬元買賣權利車，黃嫌試車後謊稱要提款竟持刀割傷被害人手部，並強行開走車子，被害人拉車門欲阻止，致跌倒膝蓋、右手擦挫傷，警方獲報凌晨4點20分在彰化市某汽車旅館查獲黃男，全案依加重強盜罪偵辦。

今凌晨0時36分，苓雅警分局接獲報案，在復興二路42號前有民眾的車輛被搶，員警到場發現被害人林男手腳受傷，立即協助林男送往阮綜合醫院敷藥包紮。

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警方調查，被害人林男於昨晚11時許，與犯嫌黃男約定在苓雅區大順三路與武廟路口超商買賣權利車，雙方先是由黃男駕車搭載被害人於國道10號試車後，行駛至復興二路與三多三路口停車。

警方說，黃男原稱欲下車提款，但突持刀逼迫被害人下車，雙方於車內肢體衝突，被害人遭黃男持刀劃傷手部後逃出車外，黃男隨即將車輛強行開走，被害人見狀拉車門欲阻止，造成跌倒膝蓋、右手擦挫傷，送阮綜合醫院救治。

警方立即調閱相約交易處、行駛沿線及案發地點周邊監視器影像，鎖定涉案車輛，漏夜北上偵辦，凌晨4點20分在彰化市某汽車旅館查獲黃男到案，並查扣犯案的刀械及搶得的汽車，全案訊後依加重強盜罪將黃男移送高雄地檢署偵辦。

黃男持刀傷人並劫走車輛，被害人拉車門欲阻止，造成跌倒膝蓋、右手擦挫傷。（圖讀者提供）

被害人遭持刀搶車，拉車門欲阻止，造成跌倒膝蓋、右手擦挫傷，被送醫救治。（圖讀者提供）

被害人遭持刀搶車，拉車門欲阻止，造成跌倒膝蓋、右手擦挫傷，被送醫救治。（圖讀者提供

警方衝入彰化市某汽車旅館壓制逮獲黃男到案。（圖讀者提供）

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