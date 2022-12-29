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    花蓮檢方再提7人當選無效之訴 累計14人

    花蓮檢方再提7人當選無效之訴，目前累計14人。（記者王峻祺攝）

    花蓮檢方再提7人當選無效之訴，目前累計14人。（記者王峻祺攝）

    2022/12/29 11:42

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮地檢署本月2日針對選前起訴投票行賄罪的當選7人，提起當選無效之訴，今天再提第二波7人當選無效，包括鄉鎮市長、民代、村里長及縣議員，其中玉里鎮長龔文俊、卓溪鄉長田桂花2人為國民黨籍，其餘5人無黨籍，後續不排除還有第三波起訴名單。

    第二波被檢方提起當選無效之訴當選人，縣議員1人為第三選舉區無黨籍縣議員林源富；國民黨籍鄉長有2人，玉里鎮長龔文俊、卓溪鄉長田桂花；鄉民代表1人，卓溪鄉第二選舉區無黨籍鄉代張永華；村里長3人，分別為萬榮鄉明利村長謝忠義、瑞穗鄉鶴岡村長羅峰及富里鄉吳江村長葉見喨，均為無黨籍。

    檢方指出，鎮長龔文俊涉嫌在宣布參選玉里鎮長後，以向原住民耆老贈送具相當價值豬隻、豬頭、酒水等方式，對選區有投票權的選民交付賄賂，請求投票及對外拉票以尋求支持，涉犯投票行賄罪嫌；鄉長田桂花、村長謝忠義及葉見喨等3人，則於選後被查出涉犯幽靈人口案。鄉代張永華在選前以2000元對價，向選民請求支持。

    另外，花蓮縣議員林源富則是他的父親在選前2天，親自或透過共犯，以每票現金1000元對價，向選區內有投票權的選民請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。村長羅峰則因支持者范姓被告涉嫌賄選。檢方調查2人涉及默示或容任，因此提起民事當選無效訴訟。

    對此，龔文俊表示，暫不回應。林源富則喊冤，不知道檢方為何要這樣做？將請教律師配合相關司法程序。田桂花未聯繫上。

    花檢表示，今年選舉查獲超過30件賄選案件，目前起訴30件、約52人；6件幽靈人口案中，起訴2件、7人，緩起訴4件、16人。針對縣內當選人提無效之訴，目前累計14人，後續不排除還有下一波起訴名單。

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