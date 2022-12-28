12/28 今彩539頭獎開出3注！ 800萬獎落高雄、台南、彰化

今晚（12月28日）開獎的第111000310期今彩539頭獎開出3注；第111000310期雙贏彩頭獎摃龜。

2022/12/28 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月28日）開獎的第111000310期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由高雄市鳳山區光復路222號1樓「年年有餘彩券行」、台南市學甲區慈福里華宗路413號1樓「常億彩券行」以及彰化縣彰化市福山里彰南路一段372號1樓「大順昌彩券行」開出；第111000310期雙贏彩頭獎摃龜。

第111000310期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、07、09、10、11、12、16、18、19、23」，頭獎摃龜；貳獎5注中獎，可得10萬元；參獎共148注中獎，每注可得500元；肆獎共1835注中獎，每注可得100元。

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第111000310期今彩539中獎號碼為「06、16、18、24、27」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共365注中獎，每注可得2萬元；參獎共9112注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬999注中獎，每注可得50元。

第111000310期39樂合彩中獎號碼為「06、16、18、24、27」，四合共21注中獎，每注可得21萬2500元；三合共670注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4263注中獎，每注可得1125元。

第111000310期3星彩中獎號碼為「406」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000310期4星彩中獎號碼為「6109」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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