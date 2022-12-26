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    12/26 今彩539頭獎開出3注！800萬獎落台北、新北、苗栗

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

    2022/12/26 22:29

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（26日）第111000308期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，分別由台北市士林區文林路143號「飛來發彩券行」、新北市汐止區福德一路211號「鈔鋐彩券行」以及苗栗縣苗栗市建功里中山路368號1樓「大旺來投注站」開出；第111000103期威力彩、第111000308期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第111000103期威力彩中獎號碼為「第一區：04、09、14、21、29、31，第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得127萬9153元；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共37注中獎，每注可得2萬元；伍獎共234注中獎，每注可得4000元；陸獎共1610注中獎，每注可得800元；柒獎共3171注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7067注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2459注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7608注中獎，每注可得100元。

    第111000103期38樂合彩中獎號碼為「04、09、14、21、29、31」，五合共2注中獎，每注可得115萬元；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共76注中獎，每注可得5750元；二合共1483注中獎，每注可得750元。

    第111000308期雙贏彩中獎號碼為「02、03、08、09、10、15、16、17、18、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共141注中獎，每注可得500元；肆獎共1379注中獎，每注可得100元。

    第111000308期今彩539中獎號碼為「02、06、12、13、28」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共278注中獎，每注可得2萬元；參獎共9293注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬914注中獎，每注可得50元。

    第111000308期39樂合彩中獎號碼為「02、06、12、13、28」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共398注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3146注中獎，每注可得1125元。

    第111000308期3星彩中獎號碼為「438」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000308期4星彩中獎號碼為「3846」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

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