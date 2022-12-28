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    導航進農路！ 轎車駕駛「再走看看」...卡半山腰險墜谷

    台中遊客駕車沿著導航捷徑誤入信義鄉農路，卡在半山腰動彈不得，駕駛嘗試移動車輛還一度倒退險些墜谷，所幸被檳榔樹擋住。（記者劉濱銓翻攝）

    台中遊客駕車沿著導航捷徑誤入信義鄉農路，卡在半山腰動彈不得，駕駛嘗試移動車輛還一度倒退險些墜谷，所幸被檳榔樹擋住。（記者劉濱銓翻攝）

    2022/12/28 18:29

    〔記者劉濱銓／南投報導〕台中市李姓男子日前偕妻駕車前往南投信義鄉遊玩，惟途經水里鄉景點後，就循著手機Google地圖導航捷徑，一路往山區開進農路，雖農路愈開愈窄，但李男仍想「再走看看」，最後卡在「之」字形產業道路，李男駕車嘗試脫困，還一度倒退險些墜谷，信義警方獲報，憑著台電電桿編號，在山區步行5公里才尋獲並協助脫困。

    信義警方表示，李男與妻子原是開車要到信義鄉踏青，途經水里鄉就前往上安鵲橋山區遊玩，之後要往信義鄉時，就用手機Google地圖導航，雖然水里山區與信義鄉兩地有道路相連，但都是狹窄農路，有些還僅限農用搬運車進出，一般轎車根本無法會車或轉彎。

    李男一路依循導航駕車，妻子眼看道路愈來愈窄，也不時向丈夫提醒，但李男則想「再走看看」，最後轎車卡在農路半山腰動彈不得，便趕緊向警方求助。

    轄區員警簡連信、謝和穆獲報，先請李男尋找並提供最近的電桿編號，再開車前往馳援，路上則擔心農路太窄恐致警車也「卡關」，最後在山區步行5公里才找到李男。

    考量轎車受困處無迴轉空間，李男駕車嘗試移動還差點倒退墜谷，所幸有檳榔樹擋住，之後便號召附近村民前往搬運車輛，警民約6、7人合力邊抬邊推，搭配李男開車緩慢掉頭，才終於讓車子得以往下山方向行駛，離去前李男還掏出皮包要送現金致謝，但都被村民婉拒。

    警方提醒，信義鄉即將進入賞梅季，部分梅區道路狹窄，遊客開車要小心，一般從主要道路省道台21線前往梅區，路程大約半小時，若超過時間太多，就應掉頭重回省道，避免在山區利用導航捷徑，走陌生道路，以免發生卡在產業道路的窘境。

    台中男子偕妻開車前往信義鄉遊玩，半路卻在山區導航捷徑誤入農路，最後卡在半山腰動彈不得。（記者劉濱銓翻攝）

    台中男子偕妻開車前往信義鄉遊玩，半路卻在山區導航捷徑誤入農路，最後卡在半山腰動彈不得。（記者劉濱銓翻攝）

    台中遊客駕車沿著導航捷徑誤入信義鄉農路，卡在半山腰動彈不得，最後警民6、7人合力邊抬邊推，配合駕駛緩慢掉頭才脫困。（記者劉濱銓翻攝）

    台中遊客駕車沿著導航捷徑誤入信義鄉農路，卡在半山腰動彈不得，最後警民6、7人合力邊抬邊推，配合駕駛緩慢掉頭才脫困。（記者劉濱銓翻攝）

    台中男子偕妻開車前往信義鄉遊玩，半路卻在山區導航捷徑誤入農路，最後卡在半山腰動彈不得。（記者劉濱銓翻攝）

    台中男子偕妻開車前往信義鄉遊玩，半路卻在山區導航捷徑誤入農路，最後卡在半山腰動彈不得。（記者劉濱銓翻攝）

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