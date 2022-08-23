一家5口「溪頭行」驚嚇！被導航進偏僻山區車子滑落邊坡

南投縣員警及消防人員透過拖吊車將滑落邊坡的轎車進行拖吊情形。（圖由南投縣警察局竹山分局提供）

2022/08/23 10:45

〔記者謝介裕／南投報導〕衛星導航意外又一樁！炎炎夏日，台中市張姓男子駕駛轎車載著4名家人，1家5口從台中住家出發，打算前來南投縣溪頭遊玩避暑，怎料，依衛星導航前進，沒想到路越開愈狹小，最後在偏遠山區迷路，且在倒車迴轉時，車子還不慎滑落邊坡，幸警消接獲通報後，火速趕往現場，並透過吊車將轎車拉起脫困，才有驚無險結束這場山中驚魂記。

據警方調查，該案發生在2天前，竹山分局鹿谷分駐所值班員警李文智接獲通報後便前往處理，抵達鹿谷鄉仁義路與水頭巷口時，發現轎車滑落道路邊坡下方約20公尺深，隨即通報消防單位及拖吊車業者前來協助救援，在警消人員以人龍接駁搶救下，首先將張姓男子1家5口救出，接著也把轎車順利拉上路面脫困，還好並無人員受傷，可說是不幸中之大。

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張姓男子1家5口平安獲救後表示，因對路況不熟，才依據衛星導航指示前進，沒想到越開越往偏僻山區，並發生倒車滑落邊坡意外，因此對於警消的援助也一再表達感謝之意，警消人員除謙稱只是善盡為民服務職責外，也提醒民眾外出旅遊前，包括景點對外相關聯繫路線，事前一定要做好準備，類似意外才可避免發生。

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