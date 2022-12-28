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    蔡淑君、黃俊哲辦公室主任涉賄選起訴 檢並對2人提當選無效之訴

    國民黨籍新北市議員蔡淑君（中）。（資料照）

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    2022/12/28 11:37

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    〔記者王定傳／新北報導〕今年九合一選舉期間，有「林口阿姨」暱稱的國民黨新北市議員當選人蔡淑君，涉嫌透過建設公司或園藝商，免費幫社區鋪設地磚、修剪花木等修繕工程，涉嫌對社區住戶團體賄選；另外，民進黨新北市議員當選人黃俊哲的父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝，涉嫌以高級禮盒替黃賄選，新北地檢署今日依違反公職人員選舉罷免法起訴蔡淑君及黃忠信、唐龍輝等人，並對蔡淑君及黃俊哲提當選無效之訴。

    檢方調查，參選新北市第2選區（五股區、泰山區、林口區）市議員的蔡淑君在九合一選舉前，涉嫌透過董姓建商及林口某社區藍姓主任委員，幫林口擁有數一處擁有700多戶、住戶高達2千多人的大型社區，免費提供高達62萬元鋪設地磚修繕工程，藍還邀請蔡淑君前往社區頒佈感謝狀並合照，並將感謝狀與合照等文宣張貼在社區31部電梯中使社區住戶知悉蔡淑君捐助成果。

    不僅如此，蔡淑君還商請不知情的園藝廠商，以免費贊助方式，由園藝商前往林口某大社區，為社區內園藝植栽進行3至4天長期的大規模修剪，共花費18餘萬元；之後，蔡還在住戶大會中主動表示：「社區的大型植栽修剪都是我免費贊助，我會作大家的靠山（3）」等語，並以手勢比出競選號次3號，涉對團體賄選罪嫌。

    至於黃俊哲則因他的父親黃忠信，為了幫兒子連任新北市議員，以自家欣湛然建設公司名義提供2000萬元供其子作為選舉所用，並夥同市議員辦公室主任及欣湛然公司董事唐龍輝、欣湛然公司董事、副總等人，以29萬8520元向林聰明店家訂購500盒沙鍋魚頭禮盒後贈送給選民涉賄選。

    檢方調查後依違反選罷法將蔡淑君、董姓建商及藍姓社區主委起訴，同樣依違反選罷法將黃忠信、唐龍輝等8人起訴，另對蔡淑君及黃俊哲提起當選無效之訴。

    民進黨新北市議員黃俊哲。（資料照）

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