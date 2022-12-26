台中2代表7里長涉賄選、幽靈人口 檢提當選無效

中檢清查發現，有2名代表及7名里長當選人分別有樁腳涉嫌賄選或以幽靈人口方式使選舉結果產生不公平之情形，除就所涉刑事責任偵辦外，同時依法提起當選無效之訴，以落實「公平選舉、 杜絕不法」查賄核心。（資料照）

2022/12/26 16:54

〔記者許國楨／台中報導〕為確保選舉結果的公平清明，徹底杜絕以賄選、虛偽遷移戶籍取得投票權（即幽靈人口）或其他不法手段介入選舉，上月26日九合一大選投票日後，中檢隨即比對偵辦賄選、幽靈人口等選舉查察案件，及已當選人名單後，盤點出9件應提出當選無效之訴案件，全數已在本月23日前陸續向台中地方法院起訴。

台中地檢署指出，檢察官身為公益代表人，若當選人有公職人員選舉罷免法所定賄選、以虛偽遷移戶籍方式使外地人取得投票權而投票等情形，均得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向該管轄法院提起當選無效之訴。

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而當選人對親友或競選團隊成員、樁腳之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人 之共同賄選行為。

經清查發現，和平區代表陳姓當選人、羅姓當選人，清水區里長鄭姓當選人、沙鹿區里長陳姓當選人、外埔區里長廖姓當選人、大甲區里長林姓當選人、霧峰區里長施姓當選人、東勢區里長黃姓當選人、南區里長蔡姓當選人等9人，分別有樁腳涉嫌賄選或以幽靈人口方式使選舉結果產生不公平之情形，除就所涉刑事責任偵辦外，同時依法提起當選無效之訴，以落實「公平選舉、 杜絕不法」查賄核心。

台中地檢署指出，中檢所有檢察官，在此次九合一大選期間全力投入查賄，積極發動各項偵查作為，壓制賄選、暴力、假訊息及境外資金等不法介入選舉。此次選舉雖已平和落幕，但中檢就相關刑事賄選不法、民事當選無效之訴將持續澈底查辦，以落實廉能政治，維護民主成果。

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